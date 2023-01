Jerzy Urban zza grobu wspiera Owsiaka. Wdowa przekazała na aukcję WOŚP coś zaskakującego

- Jak co roku, zachęcamy wszystkich do udziału w naszych wyjątkowych licytacjach! Na nasz apel odpowiedziała również: Małgorzata DaniszewskaI w Jej imieniu na nasze aukcje trafia: Osobista kolekcja Jerzego Urbana, zbierana od lat 70. Wszystkie były często używane, zadbane i trzymane blisko - pan Jerzy lubił celebrować palenie fajki, traktował to bardzo uroczyście. Były one jego bardzo charakterystycznym znakiem rozpoznawczym. W skład zestawu wchodzi 36 fajek z trzema stojakami. Fundacja serdecznie dziękuje za ofiarowane przedmioty. Tradycyjnie, do każdej wystawianej przez nas aukcji, dołączony będzie certyfikat - czytamy w opisie aukcji na stronie allegro.pl.

Kolekcję fajek Jerzego Urbana można licytować do 4 lutego (sobota) do godz. 13:12. Na razie (3 stycznia, godz. 13:00) wylicytowana kwota to 1300 złotych. Przypomnijmy, że za życia, były rzecznik rządów z czasów PRL, wspierał Jurka Owsiaka w żenujący sposób. W 2020 roku umieścił filmik na którym przekazuje na WOŚP swoją... sztuczna szczękę. Oczywiście był to mało zabawny żart Urbana. W 2018 roku także doszło do małego skandalu związanego z kontrowersyjnym dziennikarzem przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Żona Jerzego Urbana wylicytowała wówczas udział w "Szkle kontaktowym". TVN postanowił jednak oddać pieniądze Małgorzacie Daniszewskiej. - Ten program to nie słup ogłoszeniowy - tłumaczył wówczas Tomasz Sianecki.