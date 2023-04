Joanna Racewicz powiedziała, czego nie robi na Wielkanoc. Przesada?

W całej Polsce nie będzie ani jednej mszy! To pewne na 100 procent

Joanna Racewicz bez oporów wyraża swoje zdanie na każdy temat w mediach społecznościowych. Wielkanoc jest już za pasem, a jak wiadomo, czas przedświąteczny to okres intensywnych przygotowań w wielu polskich domach. Całe rodziny angażują się w gotowanie i sprzątanie, aby wszystkie było perfekcyjne. Joanna Racewicz ma zdecydowanie inne podejście. - Nie myję okien. Nie piorę firanek, nie froteruję parkietów. Nie piekę serników, bab, ani mazurków. I nie dlatego, że zrobi to za mnie ktoś inny. To kwestia wyboru. Nie proszę o ocenę. Nie oceniam tych, którzy robią inaczej – napisała na Instagramie.

Dla wielu osób taka postawa może być przesadą, jednak zdecydowana większość w komentarzach chwali Joannę Racewicz i przyznaje, że też nie pogrążają się w przygotowaniach. „Ja też okien nie myje, nie sprzątam. Nie piekę, bo nie umiem”; „No i super, jak widziałam dzisiaj jak moja siostra, młoda mama, ma już dosyć świąt to dla mnie mija się to ze świętami. W święta odpoczywamy, świętujemy”; „Nie myję okien, bo zimno, firanki uprałam, bo pachnie w domu, parkietów nie mam, serników nie piekę, bo nie umiem” – czytamy w komentarzach.

Z drugiej strony niektórzy mówili, że sprzątają i gotują, bo po prostu lubią. „Ja myję, sprzątam i piekę, bo mam rodzinę, dzieci, którym chce przekazać tradycje i związaną z tym radość. Wszyscy na to czekają, w końcu po to są święta”; „A ja myję okna, froteruję podłogi, piekę ciasta. Bo lubię...” – czytamy.

