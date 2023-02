Taki jest Joe Biden. Top 5 ciekawostek o prezydencie USA

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Joe Biden już we wtorek, 21 lutego, odwiedzi Polskę i spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Wielu polityków podkreśla wagę tego wydarzenia i z niecierpliwością czeka na przemowę Joe Bidena, którą polityk wygłosi w Warszawie: w Arkadach Kubickiego. Zanim zaczniecie śledzić prezydenta USA w naszym kraju warto poznać kilka niezwykłych ciekawostek na jego temat!

Joe Biden miał problem z jąkaniem

Dziś słuchając Joe Bidena trudno sobie wyobrazić, że nie zawsze potrafił pięknie mówić. Jak się okazuje, polityk jąkał się aż do 20. roku życia, a jego wada wymowy była wyśmiewana przez rówieśników, którzy nazywali go złośliwe Joe „bye-bye” Biden. Ten jednak nie zamierzał się poddawać i postanowił ćwiczyć przed lustrem. Po wadzie wymowy nie ma śladu, a dziś Joe Biden jest niezwykle charyzmatyczny.

Joe Biden ma jeden nałóg

Joe Biden wielokrotnie podkreśla, że nie pije alkoholu i nie pali papierosów. Mimo to ma jedną słabość, której nie potrafi się oprzeć…Prezydent USA uwielbia jeść lody! Szczególnie upodobał sobie słodkie smaki, a jego ulubiony to wanilia z kawałkami czekolady.

Joe Biden ma w domu dwa zwierzaki

W Białym Domu razem z pierwszą parą USA mieszkają dwa owczarki niemieckie. Champ towarzyszy Bidenom od 2008 roku, kiedy to Joe Biden obiecał żonie, że wezmą do domu psa, jeśli Barack Obama wygra wybory. Drugi czworonóg, Major, został porzucony na śmietniku przez pierwszego właściciela. Joe Biden wziął go do siebie ze schroniska w 2018 roku.

Joe Biden jest fanem motoryzacji

Ojciec Joe Bidena zajmował się sprzedażą samochodów, a pasję do motoryzacji przekazał synowi. Prezydent USA do dziś jeździ zieloną Corvette’ą z 1967 roku, którą dostał od taty w prezencie ślubnym.

Joe Biden zaskoczył teściową

Joe Biden od początku wiedział, że chce zostać prezydentem USA. W tym celu studiował historię, politologię i prawo. Otwarcie też mówił o swoich planach. Ponoć gdy przedstawiał się swojej teściowej, bez ogródek powiedział, że zamierza zostać głową państwa. Kobieta była mocno skonsternowana wyznaniem. Jak widać, marzenia się spełniają!

