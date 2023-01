Tak wyglądała teściowa Kaczyńskiego. Co za podobieństwo do Marty Kaczyńskiej! [Zdjęcia]

Finał WOŚP już w niedzielę 29 stycznia. Kwaśniewscy przekazali na aukcję interesujące przedmioty

31. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku znani i lubiani przekazują w ramach charytatywnych licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rzeczy, z których dochód przechodzi na cel wyznaczony przez Fundację. W tym roku hasłem finału WOŚP jest „Chcemy wygrać z sepsą!". Wśród przedmiotów przekazanych na licytację znalazły się też te przekazane przez byłą parę prezydencką, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Były prezydent przekazał pióro z autografem, jest to nie byle jaka rzecz, ponieważ jest to pióro marki Sheaffer w ekskluzywnym etui z laki. Już teraz osiągnęło ono wysoką cenę 5300,00 zł, a do końca licytacji pióra zostało jeszcze pięć dni. Aktualnie pióro Kwaśniewskiego jest licytowane przez pięć osób.

Książka z dedykacją od Jolanty Kwaśniewskiej

A co przekazała na wsparcie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była pierwsza dama? Jolanta Kwaśniewska przekazała książkę z autografem i dedykacją. To książka „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”, która została wydana przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i zachęca mężczyzn do profilaktyki w zakresie zdrowia. Cena książki z podpisem Kwaśniewskiej to na razie 910 zł, ale do końca licytacji zostało jeszcze siedemnaście dni. Książkę licytuje aktualnie jedenaście osób.

