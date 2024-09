i Autor: Paweł Jaskółka / Super Express Jolanta Kwaśniewska vs. Ołena Zełenska. Ekspert ocenia

co się stało?

Jolanta Kwaśniewska miała wygłosić wykład. Nagła rezygnacja, została ostrzeżona?!

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska miała wygłosić wykład inaugurujący nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Jak się jednak okazuje, nie dojdzie jednak do tego wydarzenia. Czemuż? Onet dotarł do nieoficjalnych informacji, jakoby sprawa miała dotyczyć byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza G. oraz jego małżonki (również związanej z uczelnią). O co chodzi?