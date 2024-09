Oświadczenie majątkowe prof. Jana Dudy

Jak informuje WP, mimo że od wyborów samorządowych minęło już prawie pół roku, urząd marszałkowski nie opublikował ani jednego oświadczenia majątkowego radnych sejmiku małopolskiego. Portalowi udało się jednak dotrzeć do oświadczenia majątkowego 75-letniego prof. Jana Dudy. - Z dokumentu wynika, że za 2023 rok prof. Jan Duda miał ok. 25 tys. zł oszczędności. Dodatkowo posiadał polisę ubezpieczeniową na życie na kwotę 35 tys. zł. W porównaniu do 2022 roku jego oszczędności nieznacznie się zwiększyły. Wówczas ojciec prezydenta Polski zaoszczędził ok. 21 tys. zł. - czytamy.

Dodatkowo ojciec urzędującego prezydenta Polski jest współwłaścicielem domu o powierzchni 115 mkw. wartego 400 tys. zł, a także - razem z żoną Jadwigą - współwłaścicielem mieszkania (48,87 mkw.) o wartości 630,5 tys. zł. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła wartość obu nieruchomości. W 2022 r. dom był wyceniany na 340 tys. zł, a mieszkanie 420 tys. zł.

Dochody za 2023 rok

W ubiegłym roku dochody prof. Jana Dudy wyniosły prawie 300 tys. zł! 71,1 tys. zł zarobił jako profesor w Akademii Tarnowskiej, a jako przewodniczący sejmiku małopolskiego otrzymał 52,5 tys. zł. Oprócz tego zarobił 46,5 tys. zł na prawach autorskich. Ojciec Andrzeja Dudy ma też dość wysoką emeryturę - w 2023 r. otrzymał aż 114,4 tys. zł (9,5 tys. zł na miesiąc). Jego łączne dochody w ubiegłym roku wyniosły blisko 284,5 tys. zł.

Jak przypomina Wirtualna Polska, to więcej niż rok temu – wówczas było to 258 tys. zł. i więcej niż w 2021 roku, kiedy otrzymał 212 tys. zł łącznych dochodów. Zarobki ojca Andrzeja Dudy wyjątkowo wysokie były natomiast w 2020 roku, kiedy to wyniosły ok. 316 tys. zł.

Zarobki jego syna prezydenta

Zgodnie z obecnymi regulacjami, wynagrodzenie prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, które są wielokrotnością kwoty bazowej. Kwota bazowa wynosi na ten moment 1789,42 zł, co daje prezydentowi pensję na poziomie 25 tys. 52 zł brutto. Oznacza to, że np. w ubiegłym roku zarobił on jako prezydent Polski w sumie niewiele więcej (307 tys. 286 zł brutto).

