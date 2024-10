Jolanta Kwaśniewska szczerze wspomina swoją młodość. "Czas biedy"

Była europosłanka teraz jest nie do poznania! Nowa fryzura Beaty Mazurek. Zaliczyła glow up

Jolanta Kwaśniewska dla wielu osób jest wzorem idealnej pierwszej damy, która angażuje się w ważne sprawy i udziela się charytatywnie. Świetnie poradziła sobie z łączeniem obowiązków wynikających z jej funkcji z rolą wspierającej żony i matki. Do tego zawsze wygląda wspaniale! Nic dziwnego, że dla wielu kobiet jest prawdziwym autorytetem. Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądało jej życie.

Trudne czasy młodości Jolanty Kwaśniewskiej

W szczerym wywiadzie z magazynem "Elle" Jolanta Kwaśniewska wspominała między innymi swoje początki na stanowisku pierwszej damy i liczne wyzwania, przed jakimi wówczas stawała. Musiała nie tylko wyznaczyć sobie zadania, ale także myśleć o tym, by ubierać się zgodnie z protokołem dyplomatycznym. To na pewno drastyczna zmiana w porównaniu z tym, co przeszła w młodości.

- Urodziłam się 10 lat po wojnie. Czas Biedy. Ale równie ciężko było nam wszystkim. Żebyśmy dobrze wyglądały, mój tata jechał do Bielska po wełniany materiał. Potem moja sąsiadka szyła nam z niego płaszczyki. Nie było zawiści cieszyliśmy się z małych rzeczy. Nawet w tych strasznych latach 50. i 60. czuliśmy, że jest świat, o którym marzymy. Pochodzę z Gdańska, tam się wychowałam. Zawsze patrząc na morze, miałam wrażenie, ze jak tylko wsiądę na statek i je przepłynę, znajdę się w innym miejscu. Wykształcenie było dla mnie przepustką do lepszego życia. Wierzyłam, że jest nadzieja - mówiła.

W rozmowie z "Elle" Jolanta Kwaśniewska stwierdziła, że przełomem było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, co wprost nazwała jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu.

Co niepokoi Jolantę Kwaśniewską?

Była pierwsza dama opowiedziała także o tym, co niepokoi ją we współczesnym świecie. Najbardziej obawia się wojny i niepewności o to, co może zrobić Władimir Putin, a wydarzenia na wschodzie określiła jako dramat.

- Putin, z którym spotkaliśmy się, wydawał się miłym facetem. Nie mam pojęcia, jakie mają być jego kolejne kroki. Martwi mnie głos młodych ludzi, którzy w związku z sytuacją polityczną na świecie obawiają się powiększać rodzinę. To straszne, że nie wiemy, co może się zdarzać. Ale wojna jest też na Bliskim Wschodzie. Dodatkowa fala uchodźców z Afryki, w której nie da się żyć. Na granicy z Białorusią mnóstwo prowokacji, ale również tysiące potrzebujących - wyliczała.

