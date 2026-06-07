Kabaret Neo Nówka wyśmiał Karola Nawrockiego i Donalda Tuska w Opolu! W punkt?

Centralnym punktem wieczoru kabaretowego na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu był jubileusz 26-lecia działalności Kabaretu Neo-Nówka.

Kabaret zaprezentował swój najnowszy program, w którym, zgodnie ze swoim charakterystycznym stylem, mocno skupił się na satyrze politycznej i komentowaniu bieżących wydarzeń.

Występ zawierał liczne odniesienia do polskiej sceny politycznej, w tym żarty dotyczące Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego, Donalda Tuska oraz obecnej koalicji rządzącej.

Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu przyniósł szereg wydarzeń rocznicowych. Centralnym punktem wieczoru kabaretowego był jubileusz 26-lecia działalności Kabaretu Neo-Nówka. Formacja wystąpiła jako główny punkt programu, przyciągając uwagę publiczności. Przez lata swojej działalności zgromadził liczne grono odbiorców, ceniących jego charakterystyczny humor, obserwacje społeczne oraz odniesienia do aktualnych wydarzeń. Jubileuszowy występ w Opolu stanowił okazję do podsumowania dorobku artystycznego grupy oraz zaprezentowania nowych materiałów, w tym satyry politycznej.

Żarty z rezydenta i premiera

Już od pierwszych chwil występu, kabareciarze z Neo-Nówki skierowali swoją uwagę na polską scenę polityczną, wywołując żywe reakcje publiczności. Ich żarty dotyczyły zarówno postaci indywidualnych, jak i szerszych zjawisk.

Kabareciarze nawiązali do prezydentury Rafała Trzaskowskiego oraz nieobecności Karola Nawrockiego.

- Nasz występ będzie trwał około dwóch godzin, czyli tyle ile Trzaskowski był prezydentem. To szybko zleci. Jemu zleciało i wam zleci. Dostaliśmy informację, że podobno miał być też Karol na publiczności, ale nie ma go, bo podobno robi klatę czy klatkę. Nie wiem, którą klatkę robi, bo jak ktoś jest starszy to lepiej uważać na Karola - żartowali.

Odnieśli się również do postaci Donalda Tuska.

- Często dostajemy pytanie: "Pośmiej się z Donalda". Okej, nie ma problemu. Z drugiej strony, jak pośmiać się z kogoś, kto chciał zaatakować Grenlandię. To trudniejszy żart. Niektóre dojdą jutro. Jeśli chodzi o naszego Donalda, to my w imieniu społeczeństwa chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za rozliczenia, bo jak oni ich wsadzają do więzień, a jak oni im uciekają - padło ze sceny.

Następnie skomentowali bieżącą sytuację polityczną i koalicję rządzącą.

- Już się miejsca kończą, więc musimy wysyłać do Stanów. Podejrzewam, że gdyby Donald nie rządził, to już by siedział na Węgrzech. Jak patrzeć na tę koalicję 15-go października, to zachowują się jak dzieci, przypominają koalicję 1-go czerwca - usłyszała publiczność.

W naszej galerii zobaczysz odwiedziny Karola Nawrockiego w jego dawnym liceum:

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