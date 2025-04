i Autor: Paweł Dąbrowski

jak zapowiedział, tak zrobił

Kaczyński zdecydował się na wyjątkowe wsparcie Nawrockiego. MOCNY gest! Zdjęcie w sieci

Do wyborów został już niecały miesiąc! Kandydaci na prezydenta dwoją się i troją, by przekonać do siebie Polaków. Najbardziej sympatyzujący z kandydatami wyborcy także włączają się w kampanię poprzez np. wieszanie banerów czy rozdawanie ulotek. Do akcji dołączył też Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zawiesił na ogrodzeniu swojej posesji baner Karola Nawrockiego.