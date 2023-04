ZDJĘCIA MÓWIĄ WSZYSTKO

Kaczyński ze skromną święconką. Prezes PiS przed kościołem spotkał człowieka. Był przygotowany

jot 15:57

W Wielką Sobotę prezes Jarosław Kaczyński, tak jak inni katolicy tego dnia wybrał się do kościoła, by poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Prezes Kaczyński wyszedł ze swojego domu na warszawskim Żoliborzu w towarzystwie ochroniarzy i udał się do kościoła św. Stanisława Kostki, miejsca znanego w całej Polsce. Tam doszło do niecodziennej sytuacji.