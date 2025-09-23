Kamera przyłapała Karola Nawrockiego w siedzibie ONZ. Widać jak na dłoni, co zrobił

Podczas uroczystości w ONZ prezydent Nawrocki został nagrany, jak wkłada coś do ust po otrzymaniu pudełka od doradcy.

Podczas kampanii wyborczej prezydent był widziany z saszetką nikotynową, którą jego sztab tłumaczył jako "gumę nikotynową", mającą pomóc mu nie zasnąć podczas przemówień Rafała Trzaskowskiego.

Incydent w ONZ wznowił dyskusję na temat nawyków prezydenta i wywołało spekulacje na temat jego nałogów.

W poniedziałek, 22 września podczas oficjalnych uroczystości, kamery zarejestrowały moment, w którym prezydent Nawrocki, po rozmowie z doradcami, otrzymał od jednego z nich niewielkie pudełko. Następnie wyjął z niego coś i włożył do ust. To zdarzenie natychmiast wywołało skojarzenia z wcześniejszymi doniesieniami na temat nałogu prezydenta.

Co robił Karol Nawrocki?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Karol Nawrocki jest łączony ze snusem. Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, kamery uchwyciły go, gdy sięgał po saszetkę nikotynową. Wówczas szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker, wyjaśnił sytuację w mediach społecznościowych.

- Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne - napisał.

Chociaż wyjaśnienie z kampanii wyborczej rzuca światło na powtarzające się zachowanie prezydenta, to jednak incydent w ONZ ponownie wzbudził dyskusję na temat jego nawyków. Czy prezydent Nawrocki faktycznie zażywał snus? Na razie pozostaje to w sferze domysłów.

Warto przypomnieć, że już wcześniej udało się przyłapać prezydenta na aplikowaniu snusa. Jedną z najgłośniejszych sytuacji było, gdy postanowił to zrobić podczas debaty prezydenckiej przed II turą wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim. Nagranie, na którym widać, jak Karol Nawrocki stara się dyskretnie włożyć snus do ust, szybko wówczas obiegło sieć i wywołało falę komentarzy.

W naszej galerii zobaczysz drugą prezydencką wizytę Karola Nawrockiego w USA:

Sonda Używasz snusów? Tak Nie