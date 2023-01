Minister rządu Morawieckiego wspiera WOŚP! Przekazał złoty bilet

W Ministerstwie Sportu i Turystyki odbył się briefing prasowy na którym szef resortu Kamil Bortniczuk wspólnie z prezesem Zarządu Spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcinem Nowakiem zaprezentował specjalny złoty bilet na imprezę, która odbędzie się w dniach od 21 czerwca do 2 lipca w Krakowie. Dodatkowo każdy wolontariusz WOŚP będzie miał także pierwszeństwo w zgłoszeniu do wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich.

Przypomnijmy, że Kamil Bortniczuk to były rzecznik prasowy partii Porozumienie, obecnie w Partii Republikańskiej. Ministrem sportu i turystyki jest od 26 października 2021 roku. W styczniu 2021 roku tak pisał na Twitterze o Jerzym Owsiaku i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - Jeśli Owsiak zrobi to serce logiem #WOŚP... A przecież byłoby to oczywistą konsekwencją, oficjalnie głoszonych przez niego, haseł o obronie życia i zdrowia chorych dzieci - w tym wcześniaków...wyjdę na miasto z puszką! - czytamy we wpisie ministra. Jest tam także opublikowane logo z płodem umieszczonym w sercu, które znajdowało się na billboardach ruchu pro-life.

Rok później dał taki z kolei wpis: Jak co rok narodowa dyskusja o #WOSP. Pan Owsiak swoimi wypowiedziami zupełnie niepotrzebnie wciągnął tę inicjatywę w spór polityczny, ale bezinteresowne zaangażowanie rzeszy młodych ludzi trzeba doceniać. Dlatego cieszę się, że #MastercardGrazWOSP - czytamy na jego koncie na Twitterze.

@KamilBortniczuk wsparł #WOŚP i na licytację przekazał vipowski bilet na Igrzyska Europejskie. Każdy wolontariusz WOŚP będzie miał także pierwszeństwo w zgłoszeniu do wolontariatu podczas IE2023. #wosp2023♥️@fundacjawosp @SPORT_GOV_PL @tvn24 pic.twitter.com/zf4cDTFkWV— Artur Molęda (@arturmoleda) January 27, 2023