Kanał "Pokój Zbrodni" ze Srebrnym Przyciskiem YouTube. Wielki sukces programu "Super Expressu"

Pokój Zbrodni wystartował dwa lata temu. Jest to kanał, w którym prezentowane są autentyczne historie kryminalne, zbrodnie i nierozwiązane zagadki. Prowadzący program - Bartosz Wojsa - w każdym odcinku szczegółowo omawia i analizuje przestępstwa, które są ilustrowane m.in. zdjęciami i materiałami wideo z miejsca zdarzenia. Programu można słuchać też w formie podcastu na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Kim jest Bartosz Wojsa, prowadzący, którego program "Pokój Zbrodni" Srebrny Przycisk YouTube?

Bartosz Wojsa w mediach pracuje od 2012 roku. Przez osiem lat był związany z „Dziennikiem Zachodnim”, gdzie zajmował się tematami górniczymi, edukacją i sprawami społecznymi.

W 2020 roku przeszedł do „Super Expressu”, gdzie pełnił funkcję redaktora prowadzącego region Śląsk, a następnie awansował na stanowisko wydawcy strony głównej i zastępcy kierownika działu Rozrywka. Jest także współautorem książki „Swąd” – powieści kryminalnej napisanej wspólnie z Robertem Ostaszewskim.

- „Srebrny Przycisk od YouTube to w pełni zasłużone docenienie ciężkiej pracy Bartosza, który zbudował od podstaw naprawdę wyjątkowy kanał z jakościowymi treściami. Bartek jak nikt inny potrafi profesjonalnie, w sposób wyważony i unikając taniej sensacji, a jednocześnie w sposób wciągający i angażujący opowiadać o zbrodniach – tematach niełatwych, bo łączących się z ludzkimi tragediami. Ogromne podziękowania również dla Magdaleny Szmit, która od początku jako producentka wspiera ten projekt – mówi Michał Pietrzykowski, Head of You Tube w Grupie ZPR Media.

- Cieszę, że udało mi się zbudować grono wiernych odbiorców, którzy doceniają sposób, w jaki opisujemy i przedstawiamy kryminalne historie. Srebrny Przycisk to wyjątkowe wyróżnienie, które motywuje, by sięgać po kolejne sprawy zasługujące na uwagę i opowiedzenie ich z należytą starannością – mówi Bartosz Wojsa.

Srebrny Przycisk YouTube to wyróżnienie przyznawane twórcom, którzy przekroczyli próg 100 tys. subskrybentów na swoim kanale. Jest to forma uznania od platformy za zaangażowanie, konsekwencję i tworzenie treści, które przyciągają dużą publiczność.

i Autor: SE