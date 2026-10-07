Karol Karski czerpał energię ze słońca w plenerze. Ach! Jak przyjemnie, kołysać się…

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-07 5:15

Ostatnie ciepłe dni tej jesieni skłoniły Polaków do wypoczynku na świeżym powietrzu. W jednym z parków dostrzegliśmy znaną postać. Któż to tak kołysał się w hamaku, a potem raczył się deserem, kawą i lodami? Okazuje się, że to prof. Karol Karski (60 l.), rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS!

Jesienny relaks w hamaku

Słońce powoli przebijało się przez gęste korony drzew, tworząc na parkowej alejce złociste mozaiki. Między nimi, niespiesznym krokiem, przechadzał się Karol Karski. Dla polityka Prawa i Sprawiedliwości oraz profesora Uniwersytetu Warszawskiego każdy taki moment był na wagę złota. Początek roku akademickiego zawsze oznacza natłok obowiązków – wykłady, seminaria, przygotowywanie publikacji oraz zarządzanie Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego, której jest kierownikiem. Nic więc dziwnego, że przed wejściem w akademicki kierat postanowił wycisnąć z ostatnich ciepłych dni absolutne maksimum.

Jacek Protasiewicz zabrał ukochaną do Sopotu. Ale to nie on zapłacił rachunek!

Po długim, wyciszającym spacerze przyszedł czas na prawdziwy relaks. Polityk odnalazł w ogrodzie zaciszny zakątek z hamakiem między drzewami i łapał ostatnie promienie jesiennego słońca. Gdy słońce zaczęło powoli chylić się ku zachodowi, a chłodniejszy wiatr przypomniał o nadchodzącej jesieni, Karski skierował swoje kroki do pobliskiej, urokliwej kawiarni. To tam rozegrał się drugi akt tego pełnego przyjemności popołudnia. Polityk postanowił nie żałować sobie niczego – na jego stoliku szybko pojawiła się szklanka aromatycznej, gorącej kawy z mlekiem, wykwintny, słodki deser oraz klasyczne lody w chrupiącym wafelku.

"Bylo cudnie!"

– To był naprawdę fajny odpoczynek. Piękna pogoda, korzystałem z ostatnich chwil słońca. Odpoczynek w hamaku to jest to! Było po prostu cudnie – wyznał z uśmiechem, nie ukrywając satysfakcji z tak spędzonego dnia.

Szokujące, co Anna Mucha przytargała do sądu. Opasła książka o Urbanie
Galeria zdjęć 17
Prof. Słomka BEZ LITOŚCI dla PiS: „Kaczyński STRACIŁ CHARYZMĘ! Obajtek to czysta desperacja” | 6.10.2026
Sonda
Czy politycy powinni częściej pokazywać swoje życie prywatne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

KAROL KARSKI