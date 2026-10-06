Jacek Protasiewicz zabrał ukochaną do Sopotu. Ale to nie on zapłacił rachunek!

– Wybraliśmy się do Sopotu, aby odpocząć, korzystając z uroków prawdopodobnie ostatniego ciepłego weekendu – powiedział nam Jacek Protasiewicz. – Wypad był fantastyczny, ceny były niższe niż w sezonie. Znaleźliśmy świetny apartament przy Monciaku, blisko plaży – dodaje polityk, który był z partnerką na obiedzie w restauracji na środku popularnego deptaka.

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Następnie para poszła na spacer w dół ulicy i zeszła na plażę. Tam również usiedli w restauracji i trzymając się za dłonie, łapali słoneczne promyki.

Jacek Protasiewicz jest byłym posłem, europosłem i samorządowcem. W 2025 r. został członkiem zarządu szpitala powiatowego w Lipnie. W maju 2026 r., w związku z zarzutami, że korzysta z powiązań politycznych, zrezygnował z tej funkcji.

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