Karolina Pajączkowska wyznała, jakie ma plany po TVP. Szczęka opada

Karolina Pajączkowska bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Widzów urzekła nie tylko swoją powalającą urodą, ale też doskonałą pracą. Wykazała się także niesamowitą odwagą, gdy postanowiła pojechać na ogarniętą wojną Ukrainę po masakrze w Buczy. - Wtedy poszłam do szefa i powiedziałam: "Jadę na wojnę". A on mi na to: "Po co?" Chodziłam tak długo, aż powiedział: "Dobra, jedź". Gdy to mówił, nie znał mojej natury Koziorożca. Prędzej umrę, niż się poddam. Taka moja natura. Jestem facetem z biustem – opowiadała w wywiadzie dla „Sieci”. Stwierdziła też, ze cywile chętniej otwierali się przed kobietą, zaufali jej i po prostu opowiadali swoje historie. Karolina Pajączkowska wyznała też, co zamierza robić, jeśli kiedyś straci pracę w TVP. - Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: "Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP, gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią". Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać – odpowiedziała. Jak widać, dziennikarka ma wielkie ambicje! Jak widać nie ma dla niej wyzwania, którego się nie podejmie. Nic dziwnego, ze fani po prostu uwielbiają Karolinę Pajączkowską.

