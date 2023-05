Karolina Pajączkowska z TVP zmysłowo ociera się o piękną koleżankę. Ten film rozpala zmysły!

Taki naprawdę był ks. Jerzy Popiełuszko! Wielu biskupom to się nie spodoba

Karolina Pajączkowska zaszalała. Takiego filmu z dziennikarką TVP lub innej potężnej telewizji w Polsce chyba jeszcze nie było. Bezkompromisowa dziennikarka doskonale wie, jak wzbudzić zainteresowanie. Do sieci często trafiają jej gorące zdjęcia, które od razu są lajkowane i szeroko komentowane. Mało kto wie, że Karolina Pajączkowska ma za sobą bogatą karierę w modelingu. Dziennikarka TVP Info startowała w wyborach miss, a nawet brała udział w programie "Top Model". Zamiłowanie do świata show-biznesu chyba w niej pozostało, czego dowodem są jej wpisy i gorące fotki, którymi zalewa media społecznościowe. Tym razem postanowiła jednak pójść krok dalej i zamieścić wideo, które po prostu rozpala zmysły. Seksownie ubrana Karolina Pajączkowska ociera się na nim w swoją równie piękną koleżankę.

Karolina Pajączkowska - partner, związek, orientacja, przyjaźń z kobietą

Gorący film z udziałem prezenterki TVP i jej koleżanki wrzucony został na Instagrama z okazji urodzin tej drugiej. Ci, którzy w nagraniu doszukują się manifestacji dotyczącej orientacji psychoseksualnej, będą zawiedzeni. Karolina Pajączkowska jest w związku producentem Marcinem Nowakiem i planują ślub w Grecji. Dziennikarka wyznała też, że jest sapioseksualna (rodzaj preferencji, w których pierwsze miejsce zajmuje intelekt). - Zawsze byłam sapioseksualna, czyli pociągał mnie umysł, ale nie zawsze to wiedziałam. Mój narzeczony jest niesamowitym interlokutorem, znakomitym partnerem do rozmów, na bezludnej wyspie nigdy byśmy się ze sobą nie nudzili - zdradziła Karolina Pajączkowska w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". - W dniu urodzin mojej ukochanej @nina_devi świętujemy pokrewieństwo dusz i bezgraniczne zaufanie do drugiego człowieka - napisała prezenterka TVP.

Zobacz w naszej galerii gorące zdjęcia Karoliny Pajączkowskiej z TVP