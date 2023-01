Gwiazda TVP weźmie ślub w Grecji. Poznaliśmy jej tajemnicę!

Po powrocie z frontu pojechali na wakacje do Tajlandii i tam Marcin poprosił Karolinę o rękę. Natychmiast powiedziała tak, bo ukochany zdobył nie tylko jej serce – pokochał go także synek dziennikarki, siedmioletni Nataniel.

– We wrześniu pobierzemy się na jednej z greckich wysp, do której przypłyniemy na statku mojego przyszłego teścia, kapitana żeglugi Marka Jurczyńskiego. To będzie cywilna uroczystość. Po niej odbędzie się ślub w kościele i wesele w Polsce, na które zaprosimy wszystkich naszych bliskich i znajomych – zapowiada piękna dziennikarka.

Jaki będzie ślub?

Karolina jest osobą wierzącą i bardzo zależy jej na tym, by z mężczyzną swojego życia złożyć przysięgę przed ołtarzem. – Jestem wulkanem. Jestem mocno energetyczna. Do tej pory każdy mężczyzna chciał mnie ujarzmić. Aż wreszcie znalazł się taki, któremu to imponuje. Będę się więc go trzymać. Mam nadzieję, że to jest partner, z którym się zestarzeję. Marzę o tym. Że będę aktywną babcią z gromadą wnuków i facetem, który wciąż trzyma mnie za rękę – mówiła w wywiadzie.

Dodawała też, że zarówno jej, jak i Marcinowi zależy jej na tym, aby ślubu udzielił im polski ksiądz. – Wojciech, który ma swoją parafie w Charkowie. Kiedy opuszczali Ukrainę, obiecał im, że to dla niech zrobi. Ostatnie Święta Bożego Narodzenia Karolina spędziła z Marcinem i jego rodzicami. Ten czas jeszcze bardziej zbliżył ich do siebie i utwierdził w przekonaniu, że taka` miłość prawie się nie zdarza...