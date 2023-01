Ida Nowakowska czeka na kolejne badania. Wiemy, kiedy wróci do pracy w TVP

Po wypadku Ida Nowakowska dokończyła program i udała się do lekarza, o czym poinformowała na Instagramie. Uwielbiana przez widzów gwiazda od samego początku mogła liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy zasypywali ją wiadomościami i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. – Dziękuję z całego serca za tyle ciepłych wiadomości z Polski i z zagranicy! To dodaje mi siły, otuchy i koi ból. Zrobię wszystko, by móc podziękować osobiście ze studia „Pytania na śniadanie” już w ten wtorek – zapewniała nas Ida pod koniec ubiegłego tygodnia.

Ida Nowakowska wraca do TVP

Wygląda na to, że będzie to możliwe, bo leczenie przynosi poprawę, chociaż na ostateczną diagnozę będzie musiała poczekać. – Antybiotyk bardzo mi pomaga, czuję się o wiele lepiej, na szczęście ten wielki ból mija. W poniedziałek idę ponownie do okulisty, więc będę wiedziała, czy erozja rogówki prawidłowo się goi – powiedziała nam. – Tak czy inaczej wracam do „Pytania na śniadanie” we wtorek i nie mogę się doczekać spotkania z widzami i podziękowania za troskę! Raz jeszcze powtórzę, że jestem niezwykle wdzięczna za to, jak wiele ludzi się o mnie martwiło i modliło – dodała.

Cieszymy się, że tak to się skończyło.

