Karolina Pajączkowska to dziennikarka związana z Telewizją Polską. Prezenterka przeszła z TVN24 BiS do TVP Info w 2019 roku. Od wiosny 2022 roku kilkukrotnie była na Ukrainie, skąd relacjonowała przebieg wojny. Jest również jednym z głównych prezenterów TVP World. Wcześniej pracowała jako pogodynka w anglojęzycznym serwisie, a także prowadziła program "Debata młodych". Pajączkowska świetnie włada językiem angielskim, hiszpańskim oraz francuskim i ma ambitne plany na swoją przyszłość. Jak zdradziła w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", mogłaby pracować w CNN. Zapewniała również, że jest "gwarantem rzetelności" i "typem amerykańskiej prezenterki w stylu Fox News". W tym samym wywiadzie dziennikarka wyjawiła również, że zdarzało jej się dostawać niemoralne propozycje pracy.

Karolina Pajączkowska byłą modelką. Wystąpiła w "Top Model" i wyborach miss

Nie wszyscy wiedzą, że piękna prezenterka stacji TVP w przeszłości była modelką. Pajączkowska zdobyła tytuł Miss Polonia Studentek Łodzi oraz Miss Foto. Walczyła także o miano Miss Polonia Województwa Łódzkiego, Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World 2012. Poza tym dziennikarka brała udział w 2. edycji programu "Top Model" w 2011 roku, ale nie udało jej się zakwalifikować do finałowej trzynastki. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach z wybiegu, Pajączkowska mogła pochwalić się mięśniami brzucha! Teraz nabrała nieco krągłości, ale nadal w kostiumie kąpielowym wygląda fenomenalnie.

