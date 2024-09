Kasia Tusk apeluje w sprawie powodzi! O co chodzi?

- Drodzy Sopocianie, to nie jest akcja polityczna tylko samorządowa inicjatywa. Zbiórka niezbędnych dla powodzian rzeczy już ruszyła. Sprawdźcie, co jest najbardziej potrzebne i przynoście do Urzędu Miasta. Obserwatorki! Zajrzyjcie na profile Waszych miast i miejscowości! Sprawdźcie, co możecie - dla ludzi, którzy stracili wszystko, nawet najmniejsza pomoc może wiele zmienić - czytamy.