Kasia Tusk nieczęsto wspomina o mężu. Aż tu nagle takie wieści!

Kasia Tusk, znana blogerka, która nieraz uchyla rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego, dzieląc się zabawnymi anegdotami.

W najnowszym wpisie blogerka żartobliwie nawiązuje do męża i jego nierozpakowanej walizki.

Czy to tylko żart, czy sygnał dla męża, aby w końcu uporządkował swoje rzeczy? Przekonaj się, co jeszcze zdradziła Kasia!

Kasia Tusk od lat prowadzi blog o modzie, urodzie i stylu życia, ma swoje wierne czytelniczki, które przez lata stały się jej bardzo bliskie. Nic dziwnego, że córka premiera czasem odkrywa się przed swoimi fankami i uchyla rąbka tajemnicy dotyczącego prywatnego życia. W instastory na kanale Make Life Easier na Instagramie Kasia pokazała kilak kadrów ze swojego mieszkania.

Przy okazji ujawniła, jak to u niej wygląda praca. Żartobliwie napisała, że... kilka razy wysłała maile, w których napisała, iż przesyła plik w załączniku, po czym zapominała dodać wspomniany załącznik. Po kilku zdjęciach przedstawiających jesienne kadry, nagle córka premiera wspomniała o mężu! W dowcipny sposób odniosła się do tego, że mąż postawił w pokoju walizkę i... tyle:

- Czy myślicie, że mężowie celowo nie rozpakowują walizki , bo liczną na to, że sama obrośnie w pajęczynę i stanie się wymarzoną ozdobą na Halloween? - zapytała swoje obserwatorki przy okazji wskazują, że walizka męża musi już czekać na rozpakowanie dłuższy czas! Oczywiście w tym, co napisała Kasia można wyczuć nutkę żartu, ale kto wie, być może mąż odczyta jednak tajny komunikat, czyli prośbę, by w końcu rozpakował rzeczy.

i Autor: Instagram/Kasia Tusk/ Instagram

Warto przy okazji przypomnieć, że Kasia jest mężatką od kilku ładnych lat. Jej mąż Staszek, był jej wieloletnim chłopakiem. Para pobrała się w tajemnicy i dopiero sporo czasu po ślubu wyszło na jaw, że premierówna wyszła za mąż! Zakochani doczekali się też dwóch uroczych córeczek, z którymi do zdjęć chętnie pozuje dumny dziadek!

Kasia Tusk poznała Staszka jeszcze w czasach licealnych, zaś oficjalnie wiadomo, że parą zostali w 2008 roku. Zięć premiera Donalda Tuska jest bratem przyjaciółki Kasi, z którą ta założyła bloga Make Life Easier. Mężczyzna z wykształcenia jest architektem i prowadzi firmę, która produkuje listwy przypodłogowe.

