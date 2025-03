Kasia Tusk opowiedziała o swojej chorobie. Przejmujące słowa

Kasia Tusk od lat jest znana Polakom. Najpierw wszyscy poznali ją jako córkę premiera Donalda Tuska, blogerkę, potem uczestniczką "Tańca z gwiazdami", a w końcu bizneswomen. To wszystko sprawiło, że wokół Kasia przez lata zebrała się społeczność, ze swoimi fankami premierówna nie tylko dzieli się pomysłami na podróże, poradami modowymi czy tymi dotyczącymi urody i kuchni, ale też poważnymi tematami.

Ostatnio trafiła w jej ręce ważna książka autorstwa Magdaleny Łucyan, znanej dziennikarki TVN24 i Katarzyny Górniak. Chodzi o książkę pod tytułem "Taka Twoja uroda. Jak endometriza niszczy życie Polek", w której Łucyan m.in. dzieli się swoimi doświadczeniami walki z tą chorobą. Książka sprawiła, że Kasia Tusk otworzyła się na temat wspomnianej choroby i zdecydowała na osobiste wyznanie.

Mocne wyznanie Kasi Tusk

Na Instastory Tusk umieściła mocny wpis. Zaczęła go od słów: "Dziś chyba połowa kobiet w Polsce ma endometriozę" Pamiętam, jak przeczytałam takie komentarze, gdy ośmieliłam się, w ramach solidarności z inną chorą kobietą powiedzieć, że ten (wstydliwy?) problem dotyczy też mnie" - zaczęła. Po czym dodała:

Zastanawiałam się wtedy, czy przekraczać kolejną granicę prywatności i opisać blizny na brzuchu, i cały szereg średnio urodziwych objawów/konsekwencji endometriozy tak, aby od osoby komentującej uzyskać zrozumienie, a nie protekcjonalne docinki. Ale wtedy wolałam odpuścić i nie marnować czasu. Ciężko przez ekran telefonu nauczyć kogoś wrażliwości - wyznała wprost.

Kasia Tusk przyznała, że od tego momentu minęło kilka lat. To, co w tym czasie zauważyła to zmiana nastawienia, choć niestety nie wszystko. Mianowicie zmieniło się, jak zauważyła Kasia, podejście lekarzy do endometriozy, jednak wciąż kobiety muszą mierzyć się z oceną i hejtem:

Od tego czasu minęło kilka lat i mogę chyba stwierdzić, że sporo się zmieniło. Nie. Nie przesadzajmy! Ludzka mentalność pozostała taka sama, a hejt rozgościł się na dobre, ale jeśli chodzi o diagnostykę, specjalistów i procedury leczenia, to podjęto właściwe kroki - oceniła.

Jak dodała miała to szczęście, że trafiła na dobrą lekarkę, która zajęła się problemem, a dzięki swojej wnikliwości i ogromnej wiedzy pozwoliła na szybkie zdiagnozowanie choroby: - Ta zmiana pewnie nie nadeszłaby ta szybko, gdyby ne pewien reportaż bardzo zdeterminowanej dziennikarki - podsumowała Tusk.

Czym jest endometrioza?

Jak podaje Poradnik Zdrowie endometrioza to przewlekłe schorzenie, które dotyka kobiet w wieku rozrodczym. Polega na występowaniu komórek błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Komórki endometrium obecne przy endometriozie poza macicą, reagują na zmiany hormonalne w trakcie cyklu. Prowadzi to do stanów zapalnych, a z czasem do nieodwracalnych zmian w organizmie kobiety. Endometrioza może też wpływać na problemy z zajściem w ciąże. Leczenie endometriozy jedynie hamuje rozwój choroby i łagodzi jej skutki.