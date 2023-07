i Autor: Make Life Easier/Instagram Kasia Tusk jest mamą dwóch dziewczynek.

Urocze!

Kasia Tusk pierwszy raz nie zakryła twarzy córeczek! Takiego zdjęcia jeszcze nie było

Kasia Tusk cieszy się ogromną popularnością w sieci, a mimo to stara się pozostać tajemniczą postacią. W mediach społecznościowych zazwyczaj nie zdradza wiele ze swojego życia prywatnego. Szczególnie dba o to, by nie pokazać twarzy swoich córeczek. Tym razem zrobiła wyjątek!