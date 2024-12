Kasia Tusk pokazała kulisy swojej pracy. Nie jest tak różowo, jak się wydaje

Ujawnili kulisy wpisów na X Kaczyńskiego. Szok, kto do niego zadzwonił w trakcie! "Dziękuję ci za serduszko"

Kasia Tusk słynie z niezwykle estetycznych postów i zdjęć, na których wszystko jest dopracowane w najmniejszych szczegółach. Od lat jest wierna swojemu eleganckiemu i minimalistycznemu stylowi. Choć mogłoby się wydawać, że robienie ładnych fotografii nie jest wymagające, prawda jest jednak inna.

Kasia Tusk pokazuje kulisy swojej pracy

Ważnym członkiem rodziny Kasi Tusk od lat jest biało-czarny pies Protos. Co jakiś czas zwierzak pokazuje się na materiałach zamieszczanych przez blogerkę. Ostatnio na jej instagramowym profilu pokazał się filmik z napisem "Jak ty to robisz, że twój pies zawsze tak pięknie pozuje do zdjęć?". W tle zaś widać Kasię Tusk w niebieskiej piżamie i filiżanką kawy na tle świątecznych ozdób. U jej stóp grzecznie leży Protos, którego drapie nogą.

Następne ujęcie, podpisane "Mój pies na 99% zdjęć" widać, że nie jest łatwo współpracować z psiakiem. Filmik pokazuje, jak energicznie biega, depcze rekwizyty i ciekawsko trąca pyszczkiem otoczenie. Zawzięcie też chce dotrzeć do swojej właścicielki, by dostać trochę czułości.

Te kulisy pokazują, że choć na materiałach w mediach społecznościowych wszystko może wydawać się spokojne i łatwe, w rzeczywistości może być inaczej. Aby zrobić jedno udane zdjęcie nie raz potrzeba ogromnych pokładów cierpliwości i wielu prób, zwłaszcza gdy współpracuje się ze zwierzęciem.

Tym bardziej Kasi Tusk należy się pochwała za jej działalność w sieci. Zawsze dba, by pokazywać treści najwyższej jakości i dopracowane w każdym szczególe. Fani widzą tylko efekt końcowy, bez wyzwań, jakim musiała sprostać przed publikacją.

