Kasia Tusk pokazała swoje menu na II dzień świąt. Szczęka opada, nietypowe podejście

Kasia Tusk od lat inspiruje fanów na różne sposoby. Początkowo skupiała się tylko na modzie, jednak z czasem zaczęła poruszać kwestie związane z szeroko pojętymi lifestyle'em, jak na przykład wystrój domu, wydarzenia kulturalne czy przepisy. W listopadowym podsumowaniu miesiąca, zamieszczonym na jej blogu Make Life Easier, pochwaliła się między innymi tym, co planuje zaserwować w drugi dzień świąt. Wygląda apetycznie?

Menu Kasi Tusk

Kasia Tusk zamieściła na blogu zdjęcie kartki z elegancko zapisanym piórem menu, ozdobionym świątecznymi naklejkami. Na liście znalazły się następujące pozycje:

1. Barszcz z kruchymi uszkami

2. Pieczone ziemniaki z jajkiem sadzonym

3. Talerz z szynką parmeńską, winogronami i burratą

4. Marchewka

5. Grzaniec goździkowo-pomarańczowy

6. Robimy tę pieczoną gęś czy nie?

7. Szarlotka mamy

8. Chałka pieczona w mleku, jajkach

9. Bigos taty

Choć część pozycji, jak barszcz, bigos czy grzaniec, raczej nie budzą zdziwienia, inaczej jest w przypadku pozostałych pozycji. Pieczone ziemniaki czy talerz z szynką parmeńską i innymi dodatkami powszechnie nie kojarzą się z Bożym Narodzeniem, a niektórym szczęka by opadła na ich widok. Mogą natomiast stanowić miłą odmianę od tradycyjnych świątecznych potraw, które pod koniec grudnia dominują na polskich stołach. Na wyróżnienie zasługuje propozycja podania zwykłej marchewki, która zapewni zastrzyk witamin i odciąży żołądek po ciężkich potrawach.

Warto jednak pamiętać, że nawet podczas świąt każdy ma prawo do swoich preferencji żywieniowych i nie ma w tym nic niestosowanego.

Jak zadbać o zdrowie w święta?

Aby zachować zdrowie w święta, jedz z umiarem, wybieraj lżejsze wersje potraw i warzywa. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej, np. spacerach, i piciu wody zamiast słodkich napojów. Planuj i relaksuj się, aby uniknąć stresu i przejedzenia. Skup się na uważnym jedzeniu, regularnych posiłkach i aktywnym wypoczynku.

