Kasia Tusk pokazała swoje mieszkanie z innej perspektywy. "Kocham Twój domek"

Kasia Tusk zdobyła rozgłos lata temu, gdy jej ojciec po raz pierwszy został premierem. Jej kariera szybko się potoczyła: założyła blog o modzie, urodzie i kulinariach, a także wystąpiła nawet w "Tańcu z gwiazdami". Polacy chcieli wiedzieć o niej jak najwięcej, a przede wszystkim, ciekawiło ich jej życie prywatne. Wszyscy śledzili to, z kim się spotyka, jak układa sobie życie. Oczywiście wielu chciało także widzieć, gdzie i jak mieszka Kasia Tusk. Otóż jest ona związana z Sopotem, to jej rodzinne miasto. Córka premiera mieszka w bardzo dobrej lokalizacji, a co ciekawe, w tej samej okolicy mieszka też Marta Kaczyńska. Panie mieszkają bardzo blisko siebie w tej samej eleganckiej części Sopotu. Co więcej, od mieszkania jednej i drugiej jest zaledwie kilkaset metrów! Śmiało można nazwać je sąsiadkami.

Całkiem niedawno Kasia Tusk postawiła na zmiany w swoim mieszkaniu. Były one spowodowane nie tylko chęcią udoskonalenia, ale jak sama przyznała, chodziło o dostosowanie go do sytuacji rodzinnej. Gdy się wprowadzała do niego lata temu, była jeszcze przed ślubem:

Gdy wprowadzaliśmy się tutaj byliśmy młodym narzeczeństwem. Dziś jesteśmy rodziną z dwójką dzieci i psem – zmiana stylu życia miała ogromny wpływ na funkcjonalność mieszkania. Udało nam się je powiększyć, a to dało możliwość nowego podziału pomieszczeń, z którego bardzo chciałam skorzystać, aby nasze codzienne życie było przyjemniejsze. Jest wiele nowych kątów, które codziennie sprawiają mi radość, więc nie oglądam się za siebie - przyznała Kasia odpowiadając niegdyś na pytania fanów.

Jak mieszka Kasia Tusk? Wnętrza są bardzo stylowe, wszystko jest do siebie dobrane, panuje tam harmonia i elegancja. Widać, że córka premiera Tuska ma wyczucie smaku i dobrego stylu. W jej mieszkaniu dominują jasne kolory, przede wszystkim biel. Jest też tam wiele elementów drewnianych. Co ciekawe, Kasia w czasie remontu postawiła na wykorzystanie marmuru!

Wygląda on pięknie i dodaje uroku wnętrzu. Zwykle blogerka pokazuje podobne ujęcia na wnętrza, ale nieraz robi wyjątek. Ostatnio, gdy pokazała, jak dekoruje mieszkanie grafikami w oprawach, pokazała inne ujęcie, dzięki któremu można było dostrzec, że dwa pokoje łączą duże drzwi w łukowatym kształcie, posiadające szybki. Na tym ujęciu zdecydowanie zyskuje też kanapa, duża, wygodna dla całej rodziny, w modnym szarym odcieniu, która idealnie komponuje się z eleganckim wnętrzem.

Obserwatorzy Kasi Tusk doceniają jej wnętrzarskie zacięcie:

Kocham Twój domek ❤️ na ogół nie lubię grafik i drukowanych rzeczy w obrazkach, dlatego moja mama zawsze maluje mi coś ładnego. Ale u Ciebie wygląda to stylowo, obrazy na płótnie to fajna nowość zdecydowanie lepsza!

Właśnie odkryłam Twoje wnętrza i już je uwielbiam! Są zrobione ze smakiem!

Kasiu od lat jestem fanką Twoich wnętrz.

Piękne masz to mieszkanie ❤️