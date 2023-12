Kasia Tusk pokazuje, jak tanio zrobić hitową ozdobę świąteczną ze sklepów! Gotowa w parę minut

Kasia Tusk zawsze zwraca uwagę, by wystrój domu pasował do aktualnej pory roku czy zbliżających się świąt. W grudniu królują oczywiście ozdoby nawiązujące do zimy i Bożego Narodzenia. Wiele osób decyduje się kupić gotowe dekoracje w sklepie, jednak córka Donalda Tuska pokazała, jak zrobić hitową ozdobę samodzielnie!

- Papierowa gwiazda wisząca w oknie to znak, że zbliżają się Święta. Prawie każda sieciówka miała je w swojej ofercie, ale zniknęły ze sklepów szybciej niż się pojawiły. I bardzo dobrze, bo gwiazda, którą zrobicie własnoręcznie będzie równie piękna, a dodatkowo pomoże Wam stworzyć kolejne przedświąteczne wspomnienie. To naprawdę banalne! – napisała na Instagramie.

Do wykonania jednej gwiazdy według Kasi Tusk potrzeba 7-8 papierowych torebek na kanapki, kleju, ołówka i nożyczek. Torebki należy posmarować klejem przy dolnej krawędzi i na środku, nakładając jedną na drugą. Gdy w ten sposób połączy się wszystkie torebki, wystarczy na wierzchniej warstwie narysować ołówkiem trzy połączone trójkąty, a następnie rozłożyć torebki.

Gwiazda już prawie gotowa! Wystarczy skleić skrajne końce tak, by utrwalić kształt. Dekoracja jest niezwykle prosta i tania, ale jednocześnie wygląda niezwykle efektowanie. Można je powiesić pod sufitem lub na choince, jednak Kasia Tusk zdecydowała się wywiesić je w oknie.

Pomysł zachwycił internautów. „Hit od trzech lat”; „Super inspiracja, zaraz tworzymy swoje z córeczką”; „U nas regularnie w świątecznym repertuarze”; „Jakie piękne”; „Muszę taką i ja wykonać” – czytamy w komentarzach.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej