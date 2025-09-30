Kasia Tusk świętuje Dzień Chłopaka. Pokazała prezent dla męża i zdradziła, jak spędza jesienne dni

Kasia Tusk przypomniała fanom o Dniu Chłopaka i zdradziła, jak sama świętuje tę okazję.

Autorka bloga „Make Life Easier” przygotowała prezent dla męża i pokazała klimatyczne kadry z jesiennego popołudnia.

Jej stories pełne są detali, które tworzą przytulny, domowy nastrój.

Kasia Tusk świętuje Dzień Chłopaka

Kasia Tusk postanowiła przypomnieć swoim obserwatorom, że 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. W swoich relacjach na Instagramie blogerka pokazała nie tylko, jak sama celebruje ten dzień, ale też podzieliła się uroczymi szczegółami przygotowań do tej okazji. Wśród nich znalazł się prezent dla męża. Eleganckie opakowania z logo Chanel, które przyciągnęły uwagę internautów.

„Rok temu byłabym wdzięczna, gdyby ktoś przypomniał mi tu na Instagramie, że dziś Dzień Chłopaka. Skoro ja wyjątkowo pamiętam, to daję Wam znać” – napisała Kasia Tusk z charakterystycznym dla siebie dystansem. Z humorem dodała też, że ma nadzieję, iż ktoś odwdzięczy jej się przypomnieniem w przyszłym roku, bo sama może o tym święcie zapomnieć.

Prezent i chwila wytchnienia w jesiennej aurze

Marta Kaczyńska przywitała jesień. Jej zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów

Na opublikowanych przez nią zdjęciach widać nie tylko prezent przygotowany dla męża, ale też wyjątkowy klimat jej domu. Na marmurowym stole obok zapalonej świecy stoi miska z ciepłą zupą, a obok otwarty laptop z widokiem na stronę „Make Life Easier”. Wszystko utrzymane jest w spokojnej, minimalistycznej estetyce, z której córka Donalda Tuska znana jest od lat.

Całość pokazuje, że jesień to dla niej czas spokoju, domowego ciepła i celebrowania codzienności. Delikatne światło lampy, jesienne gałązki w wazonie i kubek gorącego napoju tworzą klimat, który doskonale oddaje jej styl życia.

Miłość do detali i pasja do fotografii

Kasia Tusk od lat dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, a jej relacje zawsze przyciągają uwagę estetyką i dbałością o detale. Jej stories z okazji Dnia Chłopaka to nie tylko przypomnienie o święcie, ale też kolejny dowód na to, że potrafi stworzyć przytulną atmosferę nawet w zwykły dzień.

Nie da się ukryć, że jedną z jej pasji jest amatorska fotografia, którą rozwija od lat. Jej kadry, starannie skomponowane i utrzymane w stonowanej kolorystyce, pokazują, że nawet proste momenty dnia codziennego mogą wyglądać jak z albumu lifestyle’owego magazynu.

Jesień w stylu Kasi Tusk

Relacje z Dnia Chłopaka pokazują nie tylko prezent przygotowany dla męża, ale też sposób, w jaki Kasia Tusk celebruje jesień. Spokojnie, kameralnie i z dbałością o każdy detal. Ciepłe światło świec, zapach domowego posiłku i stylowe dodatki tworzą wyjątkowy klimat, który doceniają jej obserwatorzy.

To właśnie taka codzienność. Spokojna, domowa i estetyczna. To wszystko sprawia, że Kasia Tusk od lat cieszy się ogromną popularnością w sieci. A jej przypomnienie o Dniu Chłopaka to miły gest, który doceniło tysiące fanów.

Poniżej galeria zdjęć: Kasia Tusk w "Tańcu z gwiazdami"

i Autor: makelifeeasier_pl/ Instagram Kasia Tusk Dzień Chłopaka, relacja z instragrama

i Autor: makelifeeasier_pl/ Instagram Kasia Tusk, pokój

Express Biedrzyckiej - ANDRZEJ BYRT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.