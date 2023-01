Kasia Tusk świętuje! Od razu podzieliła się z fanami

Kasia Tusk od lat jest związana z modą. Zaczynała od prowadzenia bloga Make Life Easier, na którym pokazywała swoje pomysły na proste i eleganckie stylizacje. Szybko odniosła sukces jak tak zwana szafiarka. W 2012 roku dostała nawet nagrodę Onetu za Bloga Roku. Na swoim koncie ma także książkę-poradnik o modzie „Elementarz stylu”, wydaną w 2016. Rok później razem z Joanną Wiktorowską stworzyła markę odzieżową MLE. Stawia przede wszystkim na dobrą jakość swoich ubrań i ponadczasowy wygląd, a ubrania dostępne w jej sklepie zdecydowanie można zaliczyć do drogich. Mimo to marka radzi sobie świetnie i ciągle się rozwija. Teraz Kasia Tusk świętuje!

- Co roku świętujemy symboliczne urodziny MLE i Make Life Easier. Ile to już lat? Czternaście? – napisała na Instagramie, dodając zdjęcie kilku kieliszków z szampanem. Od razu pochwaliła się fankom swoim niewątpliwym sukcesem! „Wszystkiego dobrego dla całej ekipy”; „Jestem tutaj od początku, więc lepiej nie liczmy tych lat! A poważnie, to gratuluję Wam dziewczyny przede wszystkim relacji, która mogła stworzyć te marki! To trudne w dzisiejszych czasach…”; „Kolejnych pięknych lat” – czytamy w komentarzach.

