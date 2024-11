Kasia Tusk w domowym wydaniu. Internautom opadła szczęka: "10/10"

Kasia Tusk od lat jest związana z modą. Nie tylko prowadzi bloga na ten temat i śledzi wszelkie modowe nowinki, ale także sama prowadzi autorski sklep z ubraniami. Zazwyczaj w mediach społecznościowych pokazuje się w przemyślanych strojach wyjściowych, ostatnio jednak zrobiła wyjątek i pokazała fanom, jak się ubiera "po domu".

Kasia Tusk wystrojona do siedzenia w domu

Na oficjalnym profilu na Instagramie Kasi Tusk pokazała się filmik, który pokazuje Kasie Tusk w dwóch różnych stylizacjach. Pierwsza jest niezwykle elegancka: córka premiera założyła jasny sweter z ciekawymi rękawami i długą do połowy łydki czarną spódnicę z rozcięciem, a do tego ciemne rajstopy, kozaki i małą torebkę. Drugi strój to ten sam sweter założony do luźnych, białych spodni i białe kapcie. Do tego lekko upięła włosy.

- Weekendy weryfikują styl lepiej niż eleganckie przyjęcia - napisała.

Internauci są zachwyceni obiema propozycjami, jednak zdecydowanie więcej fanów zaskarbiła sobie wersja domowa. "Pięknie w jednej i w drugiej wersji"; "Drugi zestawik wielbię"; "Ładnemu we wszystkim ładnie"; "Obie wersje 10/10"; "Oba sety extra" - czytamy.

Widać, że Kasia Tusk nawet w domu wygląda niezwykle szykownie!

