Kasia Tusk w hitowych ubraniach na jesień! Cable knot i fringe dress królują

Swetry "cable knit" są kluczowym trendem na jesień 2026, prezentowane w nowoczesny, minimalistyczny sposób (np. monochromatyczne stylizacje Kasi Tusk), wpisując się w estetykę "quiet luxury".

Frędzle powracają, ale w odświeżonej, minimalistycznej formie – aplikowane na prostych fasonach, w neutralnych kolorach i jako subtelny element dekoracyjny, odchodzący od stylu boho.

Kasia Tusk demonstruje, jak integrować te trendy, tworząc spójne, eleganckie i nowoczesne stylizacje oparte na monochromatycznych paletach, minimalistycznym podejściu i przemyślanych wyborach akcesoriów.

Jesień 2026 zapowiada powrót do elementów odzieży czerpiących inspirację z minionych dekad. Po popularności kardiganów w stylu "grandpa chic", koszul polo i wzorów w romby, uwaga skupia się na "cable knit" czyli dzianinie charakteryzującej się warkoczowym splotem. Kasia Tusk, znana z wyczucia stylu, prezentuje tę klasyczną dzianinę w ponadczasowej odsłonie. Wybrała sweter "cable knit" w odcieniu złamanej bieli, udowadniając, że tradycyjny element garderoby może być zarówno elegancki, jak i komfortowy.

Na fotografii opublikowanej na blogu Make Life Easier, Tusk pojawia się w jasnym, dzianinowym zestawie, którego centralnym punktem jest obszerny sweter z wyraźnym, plecionym splotem. Cała stylizacja utrzymana jest w niemal monochromatycznej palecie bieli i kremu. To właśnie konsekwentne zastosowanie jednej tonacji kolorystycznej sprawia, że ten klasyczny wzór zyskuje nowoczesny i minimalistyczny charakter, wpisując się jednocześnie w estetykę "quiet luxury" o bardziej przytulnym wydźwięku.

Kasia Tusk stawia na fringe dress

W nadchodzącym sezonie jesiennym 2026 frędzle również przechodzą metamorfozę. Odchodząc od festiwalowego stylu boho i estetyki lat 70., pojawiają się w znacznie bardziej stonowanym i minimalistycznym wydaniu. Są one teraz aplikowane na prostych fasonach, w neutralnych barwach i w połączeniu z oszczędnymi dodatkami.

Biała sukienka wybrana przez Kasię Tusk jest doskonałym przykładem tego trendu. Jej koncepcja opiera się na prostocie: luźna forma, monochromatyczna paleta barw oraz frędzle, które pełnią rolę dekoracyjnego akcentu, zastępując biżuterię czy wyrazisty print. Dzięki temu rozwiązaniu, ozdobny detal nie sprawia wrażenia kostiumowego. Wręcz przeciwnie, nadaje minimalistycznej bazie dynamiki i ruchu, czyniąc nawet najprostszą stylizację bardziej intrygującą.

Sukienka charakteryzuje się swobodnym, lekko oversize’owym krojem, a długie frędzle zdobią rękawy i dolną krawędź. Złamana biel dodatkowo łagodzi ogólny efekt, przybliżając całość do współczesnego minimalizmu, a oddalając od tradycyjnego stylu boho.

Stylizacje i akcesoria

Kasia Tusk konsekwentnie rezygnuje z oczywistych, typowo jesiennych dodatków. Zamiast zamszowych botków, kapelusza czy masywnej biżuterii, decyduje się na wysokie, czarne kozaki. Kontrast pomiędzy jasną sukienką a cięższym obuwiem nadaje całej stylizacji natychmiastowo bardziej jesienny i wyrafinowany charakter, podkreślając przemyślany dobór każdego elementu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Kasia Tusk:

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