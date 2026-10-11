Posłanka PiS pokazała środkowy palec w Sejmie. Kuriozalnie się z tego tłumaczyła

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-11 4:00

Przypominamy obrady Sejmu z późnego wieczoru 13 lutego 2020 roku. Atmosfera towarzysząca głosowaniu nad pieniędzmi dla TVP była nader burzliwa. Mimo ogromnego sprzeciwu opozycji władzy udało się przepchnąć miliardy na publiczną telewizję. To wówczas posłanka PiS, Joanna Lichocka, zwróciła się w stronę opozycji i dwa razy przeciągając nim pod okiem, pokazała w ich kierunku środkowy palec. Tę chwilę dobrze udokumentowali fotoreporterzy, jakkolwiek nie przeszkodziło to Lichockiej przekonywać, że jedynie przesuwała "energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana".

Joanna Lichocka pokazuje środkowy palec w Sejmie. Obok na wstawce Jarosław Kaczyński. O sprawie przeczytasz na SE.
Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS (2) Joanna Lichocka

W lutym 2020 roku Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji przyznającej rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 roku dla TVP i Polskiego Radia. Senat apelował wtedy, żeby przeznaczyć te pieniądze na onkologię, co oczywiście wspierała również cała ówczesna sejmowa opozycja. W czasie dyskusji na sali sejmowej posłanka PiS Joanna Lichocka wykonała przy twarzy gest dłonią, trzymając w górze środkowy palec skierowany w stronę ław, na których zasiadali przedstawiciele opozycji.

Zobacz: Legenda rapu napisała list do prezydenta Nawrockiego. Doszło do spotkania! Nie przeszli na "ty"

Sama polityk twierdziła, że nie wykonała wulgarnego gestu, ale przesuwała palcem pod okiem ze zdenerwowania. Część prawicowych komentatorów twierdziła natomiast, że może i posłanka pokazała wulgarny gest, ale została do niego sprowokowana.

Za swój nieelegancki gest Komisja Etyki Poselskiej ukarała Joannę Lichocką najwyższym możliwym wymiarem kary - naganą. Finalnie Prezydium Sejmu karę wobec posłanki uchyliło. Dodatkowo najpierw posłankę odwołano z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury i środków przekazu, potem ją jednak na stanowisko przywrócono.

Co oznacza wyciągnięty środkowy palec?

To znany na całym świecie gest zniewagi. W krajach zachodnich uznawany jest za obraźliwy i wulgarny. Jest jednym z najpopularniejszych niewerbalnych sposobów ubliżenia drugiej osobie. Wyciągnięty środkowy palec znany był już w starożytnym Rzymie, gdzie określano go określany mianem "palca bezczelnego".

Galeria poniżej: Joanna Lichocka. Przez wulgarny gest straciła pracę u Dudy

Joanna Lichocka. Przez wulgarny gest straciła pracę u Dudy
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy Joanna Lichocka powinna częściej pojawiać się w głównym nurcie polityki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

JOANNA LICHOCKA