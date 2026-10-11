Posłanka PiS pokazała środkowy palec w Sejmie. Kuriozalnie się z tego tłumaczyła

W lutym 2020 roku Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji przyznającej rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 roku dla TVP i Polskiego Radia. Senat apelował wtedy, żeby przeznaczyć te pieniądze na onkologię, co oczywiście wspierała również cała ówczesna sejmowa opozycja. W czasie dyskusji na sali sejmowej posłanka PiS Joanna Lichocka wykonała przy twarzy gest dłonią, trzymając w górze środkowy palec skierowany w stronę ław, na których zasiadali przedstawiciele opozycji.

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Sama polityk twierdziła, że nie wykonała wulgarnego gestu, ale przesuwała palcem pod okiem ze zdenerwowania. Część prawicowych komentatorów twierdziła natomiast, że może i posłanka pokazała wulgarny gest, ale została do niego sprowokowana.

Za swój nieelegancki gest Komisja Etyki Poselskiej ukarała Joannę Lichocką najwyższym możliwym wymiarem kary - naganą. Finalnie Prezydium Sejmu karę wobec posłanki uchyliło. Dodatkowo najpierw posłankę odwołano z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury i środków przekazu, potem ją jednak na stanowisko przywrócono.

Co oznacza wyciągnięty środkowy palec?

To znany na całym świecie gest zniewagi. W krajach zachodnich uznawany jest za obraźliwy i wulgarny. Jest jednym z najpopularniejszych niewerbalnych sposobów ubliżenia drugiej osobie. Wyciągnięty środkowy palec znany był już w starożytnym Rzymie, gdzie określano go określany mianem "palca bezczelnego".

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