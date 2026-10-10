Trump uderza w Zełenskiego. „To czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta”

Trump: Zełenski mógł zakończyć wojnę

Podczas rozmowy z dziennikarzami w sobotę Donald Trump został zapytany o ogłoszone dzień wcześniej porozumienie dotyczące importu rosyjskiego oleju napędowego. Odpowiadając, ponownie skierował ostrą krytykę pod adresem Wołodymyra Zełenskiego.

– Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę, naprawdę wiele razy, ale sam decyduje, że tego nie robi – powiedział amerykański prezydent.

Trump po raz kolejny przekonywał również, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie doszłoby, gdyby to on sprawował urząd prezydenta USA w chwili wybuchu konfliktu.

Spór o ataki na rosyjskie rafinerie

Znaczna część wypowiedzi Trumpa dotyczyła ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę paliwową. Według amerykańskiego przywódcy Waszyngton miał apelować do Kijowa o rezygnację z uderzeń w rafinerie, ponieważ wpływają one na światowy rynek paliw.

– Powiedzieliśmy mu: możecie robić z Rosją, co chcecie. Nie atakujcie rafinerii, ponieważ to stwarza problem dla całego świata. A on chce przysparzać problemów światu – stwierdził Trump.

Prezydent USA zarzucił Zełenskiemu, że działania Ukrainy mogą prowadzić do wzrostu cen oleju napędowego, co odbija się między innymi na amerykańskich rolnikach i hodowcach.

– Może robić, co chce, ale tego robić nie może, ponieważ mamy problem o zasięgu globalnym, a jego przyczyną jest niedostateczna liczba rafinerii produkujących olej napędowy. Więc co on robi? Atakuje rafinerie. Powiedziałem mu: „Rób, co chcesz. Nie atakuj rafinerii. Jest mnóstwo innych celów. Nie atakuj rafinerii”. A on i tak je zaatakował – mówił Trump.

Dodał, że nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której konsekwencje odczują amerykańscy producenci rolni oraz światowa gospodarka.

– Dlatego lepiej, żeby, do cholery, przestał – stwierdził.

„Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta”

Trump poszedł jeszcze dalej, sugerując zmianę przywództwa w Ukrainie. Według niego obecny prezydent nie wykorzystał szans na zawarcie porozumienia kończącego konflikt.

– Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta – oświadczył amerykański przywódca.

Jak argumentował, Zełenski „mógł doprowadzić do wielu porozumień, ale z jakiegoś powodu nigdy tego nie robi”.

Porozumienie z Putinem i reakcja Kijowa

Dzień wcześniej Trump poinformował o uzgodnieniu z Władimirem Putinem importu do USA oraz innych państw łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego w najbliższych miesiącach. Oznacza to również zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Według portalu Axios decyzja miała być związana z niezastosowaniem się Ukrainy do amerykańskich próśb o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.

Wołodymyr Zełenski skrytykował jednak złagodzenie sankcji wobec Rosji. W piątek ocenił, że jest to „prezent dla Putina”, który nie przybliży zakończenia wojny.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta Kreml nie odpowie na ustępstwa pokojem, lecz „jeszcze większym terrorem”.