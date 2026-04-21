Kasia Tusk wskoczyła w obcisły strój i kręciła hula hop! Rusza biodrami jak Shakira

Blogerka zachęca do 12-minutowych sesji z hula-hop, podkreślając, że to kwestia dobrej organizacji, a także deklaruje chęć zastąpienia samochodu spacerem lub rowerem przynajmniej raz dziennie.

Kasia Tusk promuje codzienne spożywanie łyżki oleju z czarnuszki oraz odcinanie telefonu od internetu po godzinie 18:00, co ma poprawić jakość snu i pozwolić na relaks.

Pomimo świadomości korzyści płynących z odpowiedniego nawodnienia (2 litry wody dziennie), blogerka przyznaje, że zdarza jej się wypić znacznie mniej, co podkreśla, że nawet osoby promujące zdrowy styl życia zmagają się z codziennymi wyzwaniami.

Kasia Tusk regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych piękne zdjęcia i filmiki, które okazują, jak na co dzień żyje. Tym razem pochwaliła się tym, co chciałaby robić. Na pierwszym miejscu znalazło się kręcenie hula hop.

- Tak szczerze, to 12 minut. Podaj mi, dziewczyno, jeden dobry powód, czemu tego nie robisz i nie mów, że nie masz czasu, bo to tylko i wyłącznie kwestia dobrej organizacji - czytamy na rolce.

Na nagraniu widać, jak blogerka w obcisłych czarnych legginsach i sportowym staniku kręci hula hop. Trzeba przyznać. że idzie jej świetnie! Doskonale opanowała technikę i teraz kręci biodrami niczym sama Shakira. Przy okazji można podziwiać jej smukłą sylwetkę, której niejedna osoba mogłaby pozazdrościć. Z pewnością duża w tym zasługa hula hop, które nie tylko pomaga spalać kalorie, ale też rzeźbi sylwetkę. To jednak nie jedyny ruch, jaki Kasia Tusk chce wykonywać w trosce o zdrowie i kondycję. Jej kolejnym postanowieniem jest zastąpienie samochodu spacerem lub rowerem chociaż raz dziennie.

Zdrowe nawyki Kasi Tusk

Ponadto, córka premiera promuje picie łyżki oleju z czarnuszki dziennie, a po 18:00 wyciszać telefon lub odcinać go od internetu. Zwłaszcza ten drugi nawyk jest bardzo ważny w obecnych czasach, gdy wiele osób całe dnie spędza przed ekranami i nie może od tego uciec, na przykład w pracy. Zrezygnowanie z używania telefonu wieczorem może mieć zbawienny wpływ na jakość snu, a przychodzące powiadomienia nie będą rozpraszać i odrywać od relaksu.

Ostatnim nawykiem, nad jakim pracuje Kasia Tusk, jest picie co najmniej 2 litrów wody dziennie. W tym wypadku jednak nie może służyć za wzór do naśladowania: mimo stałego przypominania sobie o nawodnieniu, wypiła tylko 400 ml w ciągu doby. To spory błąd, bowiem picie wody jest bardzo ważne dla zdrowia nerek i funkcjonowania większości organów, w tym mózgu czy stawów. To szczególnie istotne latem, gdy temperatury są wysokie, a większość płynów zostaje wypocona. Do tego picie wody poprawia cerę.

