Kasia Tusk wspomina udział w "Tańcu z gwiazdami". Jej kreacje sporo odsłaniały!

Magdalena Biejat ma znaną mamę. To świetna specjalistka w swoim fachu

Co wiemy o rodzicach kandydatki na prezydenta?

Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Dziś chyba mało kto wyobraża sobie Kasię Tusk w "Tańcu z gwiazdami". Ta zdecydowanie stroni od blasku fleszy i woli poświęcać się swojej pasji - modzie. Do tego wychowuje dwie córeczki. Jednak gdy w wieku 20 lat dostała propozycję udziału w piątej edycji tanecznego show, postanowiła się zgodzić. Jak przyznała przed laty w rozmowie z "Twoim stylem", była bardzo ciekawa całego przedsięwzięcia.

- W tym wieku pieniądze nie odgrywają szczególnej roli. Zdecydowanie przeważyła ciekawość. Poczucie, że szansa może się nie powtórzyć. To był 2007 rok, miałam niespełna 20 lat. W domu odbyła się narada i tata powiedział, że żałuje tylko tych rzeczy, których nie zrobił. Ale ten występ raczej mi odradzał. Ja uznałam, że to będzie ciekawa przygoda - powiedziała.

W tej samej rozmowie przyznała, że nie przyjęłaby propozycji ponownie. Jak podkreśliła, mimo wielu plusów, takich jak poznanie kulis programu czy spotkanie wspaniałych ludzi, nie bawiła się dobrze.

- Przygoda rzeczywiście była, ale zobaczyłam też jak wygląda ten świat od kulis. Spotkałam ludzi fajnych i takich sobie, pomocnych i interesownych. Nie czułam się tam najlepiej, ale nie zapłaciłam za obecność w programie szczególnie wysokiej ceny. Przez te cztery miesiące straciłam przede wszystkim pozostać sobą i myślę, że tej próbie sprostałam. Tańczyłam średnio, ale widzowie chyba mnie polubili i "trzymali" długo, prawie do finału. A jednak bardziej niż z sukcesu cieszyłam się z... końca programu. Dzień po byłam już w domu. I wtedy przyrzekłem sobie, że nigdy więcej takich doświadczeń - stwierdziła córka premiera.

Powalające stroje Kasi Tusk w "Tańcu z gwiazdami"

Blogerce udało się dojść do półfinałowego odcinka, co było nie małym sukcesem. Przez wiele odcinków widzowie mogli podziwiać ją w oryginalnych strojach, w jakich obecnie nie ma szans jej zobaczyć! Wiele z nich odsłaniało sporo ciała: króciutkie sukienki, głębokie dekolty czy wycięcia w talii to niemal obowiązkowe elementy damskich strojów w "Tańcu z gwiazdami".

Aż trudno uwierzyć, że słynąca z eleganckiego, stonowanego stylu Kasia Tusk tańczyła wystrojona w cekiny i kolorowe kreacje! W naszej galerii można zobaczyć, jak była ubrana w czasie swoich występów:

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie