Kasia Tusk wyznała, dlaczego "ukrywa" męża i dzieci! Można się zdziwić

- Kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że to, czego człowiek nie wie, jest dla niego trudne do zniszczenia. Oczywiście to jest może moja, nie chcę używać mocnych słów typu "fobia", ale jakieś takie przeświadczenie, może pozorne i zupełnie nieprawdziwe, ale dające poczucie, że jeśli coś jest tylko moje i nie opowiadam o tym wszystkim, nie opowiadam o tym osobom, które nie są ze mną blisko w realnym życiu, to chronię w jakiś sposób to coś. To jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście wiem, że są osoby, które robią inaczej i może one nie mają poczucia, że to się wiąże z jakimś ryzykiem. Ja jednak gdzieś z tyłu głowy to mam. Nie mam jakiegoś schematu, jakichś sztywno wytyczonych reguł, że o tym mówię, a o tym nie mówię. [...] Mam takie poczucie, że dopóki nikt o tym nie wie, to nie może temu zagrozić - wyznała.