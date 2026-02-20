Katarzyna Piekarska błyszczała na premierze serialu o Dodzie! Przyćmiła inne gwiazdy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-20 11:18

Posłanka Katarzyna Piekarska pojawiła się na czerwonym dywanie podczas uroczystej premiery dokumentu "Doda". Polityczka wręcz błyszczała, a swoją stylizacją przyćmiła niejedną gwiazdę! Na jaki strój postawiła?

  • Katarzyna Piekarska pojawiła się na premierze dokumentu.
  • Posłanka postawiła na jedną z najmodniejszych stylizacji.
  • Uwagę zwraca zwłaszcza kolor jej stroju.

Katarzyna Piekarska pojawiła się wśród plejady gwiazd polskiego show biznesu, które pojawiły w Muzeum Wojska Polskiego podczas premiery trzyodcinkowego dokumentu o Dodzie. Posłanka postawiła na jeden z najmodniejszych wyborów: damski garnitur w żywym zielonym kolorze z kontrastującymi czarnymi guzikami, a do tego miała pasującą bluzkę. Do tego dobrała podwójny sznur pereł, a klapę marynarki zdobiła przypinka z logiem KO. Założyła także wygodne czarne buty i ciemną torebkę Wittchen. Włosy ułożyła w hollywoodzkie fale. Interesującym szczegółem był także smartfon w czerwonym etui.

W takim wydaniu Katarzyna Piekarska aż błyszczała! Przyćmiła niejedną gwiazdę na czerwonym dywanie swoim uśmiechem.

Walka z nowotworem

Katarzyna Piekarska, która od czterech lat zmaga się z nowotworem, w jesieni ubiegłego roku musiała poddać się operacji usunięcia piersi. Mimo to, walka z chorobą nadal trwa.

- Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty – wyznała super Expressowi

Najnowsze informacje dotyczące leczenia przynoszą optymizm.

Z posłanką Piekarską nie ma żartów! Tak spędza lato, a to jeszcze nie koniec

- Na szczęście nie będę dostawać chemii. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy– stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem".

Posłanka podkreśla wagę regularnych badań profilaktycznych, dzieląc się osobistym doświadczeniem.

- Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać – podkreślała.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała Katarzyna Piekarska na premierze:

