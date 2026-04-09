Kazik zdradził, na kogo głosował w II turze. Wywiad Tuska przeważył szalę

Kazik Staszewski udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu.

Muzyk zdradził, na kogo głosował w ostatnich wyborach prezydenckich.

Decydujący wpływ na jego głos miał Donald Tusk.

Goszcząc w podcaście Bogdana Rymanowskiego na YouTube, Kazik Staszewski został zapytany m.in. o to, na kogo głosował w ostatnich wyborach prezydenckich. Muzyk nie zdecydował się jednak ujawnić, którego kandydata wskazał w I turze elekcji. – W pierwszej turze głosowałem na swojego kandydata, w drugiej wybrałem mniejsze zło – oznajmił. Któż zatem, w jego opinii, był w tym przypadku owym "mniejszym złem"? - Przecież nie Trzaskowski - szybko odparł.

– Nie chciałem, żeby jedna opcja polityczna zamknęła koło i miała pełną swobodę robienia, czego chce – tłumaczył swoją decyzję. Następnie podkreślił, że początkowo miał zrezygnować i zostać w domu w trakcie II tury wyborów, ale ostatecznie do tego, aby udać się do urny, przekonał go... głośny wywiad premiera Donalda Tuska, właśnie u Bogdana Rymanowskiego.

– Wywiad premiera Tuska u ciebie mnie przekonał. Taka panika, taka jazda i takie rozedrganie było dzwonkiem alarmowym, że nie można na to pozwolić – zaskakująco tłumaczył Kazik, następnie przyznając jednocześnie, że nie żałuje tej decyzji. – Nowy prezydent jak dotąd mi się podoba. Cieszy mnie, że się w dużym stopniu dystansuje od PiS-u. (…) Sprawia wrażenie kogoś dużo bardziej samodzielnego i dużo bardziej kreatywnego od poprzedniego prezydenta, który był pełną pomyłką – ocenił.

50

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle