Czarnek jak z trailera Netflixa. Konie, drony i „Przebudzenie Polaków”

Przemysław Czarnek zaskoczył internautów, publikując w sieci niezwykły film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który wywołał falę komentarzy.

Nagranie, przypominające zwiastun serialu Netflixa, zawiera dynamiczne ujęcia z dronów, konie na zielonych łąkach i polityka w nietypowym wydaniu.

Sprawdź, dlaczego ta produkcja stała się viralem i co naprawdę kryje się za hasłem "#PrzebudzeniePolaków".

Czarnek zaprasza na rajd. Film wygląda jak polityczny zwiastun

Przemysław Czarnek opublikował na platformie X nagranie promujące rowerowy rajd w Lasach Janowskich. Wpis opatrzył krótkim hasłem: „Każdego dnia blisko ludzi i ich codziennych spraw” oraz hasztagiem #PrzebudzeniePolaków.

Sam film trwa niewiele ponad minutę, ale dzieje się w nim naprawdę sporo. Najpierw widoki z drona: zieleń, lasy, droga, rowerzyści, drewniane zabudowania i konie spacerujące po łące. Potem pojawia się sam Czarnek, w sportowym wydaniu, wśród ludzi, przy rowerach, w plenerze. Są uściski dłoni, rozmowy, przybijanie piątek i kadry, które bardziej przypominają reklamę turystyczną niż zwykłe polityczne nagranie.

W tle padają hasła o Polsce, obecności i byciu blisko ludzi. „Są miejsca, gdzie najlepiej widać, czym naprawdę jest Polska” - słyszymy w nagraniu.

„Polska to nie tylko wielkie miasta”. Czarnek stawia na lokalność

W filmie mocno wybrzmiewa przekaz, który PiS od dawna próbuje kierować poza największe miasta. Padają słowa o Janowie Lubelskim, Lasach Janowskich i codziennym kontakcie z mieszkańcami.

„Polska to nie tylko wielkie miasta, to nie tylko studia telewizyjne, to także Janów Lubelski, Lasy Janowskie, ludzie, z którymi trzeba być na co dzień” — brzmi jeden z cytatów z nagrania.

To właśnie ta fraza jest osią całego filmiku. Czarnek pokazuje się nie za mównicą, nie w studiu telewizyjnym i nie na sejmowym korytarzu, ale w lesie, na rowerze, wśród uczestników rajdu. Całość ma budować wrażenie swobody, kontaktu i energii kampanijnej, choć formalnie jest to zaproszenie na wydarzenie rowerowe.

W pewnym momencie pada też zapowiedź: „Zapraszamy na wielki rajd po Lasach Janowskich”.

Konie, rowery i hasła o odpowiedzialności. Tak wygląda polityka w wersji outdoor

Najbardziej charakterystyczny w tym nagraniu jest jednak nie sam rajd, ale jego oprawa. Montaż, muzyka, ujęcia z góry, kadry z naturą i krótkie, nośne hasła sprawiają, że film przypomina bardziej zwiastun produkcji dokumentalnej niż klasyczny partyjny spot.

„Trzeba być blisko ludzi na co dzień, nie od święta. Pozdrawiamy serdecznie z Lasów Janowskich” — mówi Czarnek w nagraniu. Później pojawia się jeszcze bardziej podniosły ton: „Bo odpowiedzialność zaczyna się od obecności, od rozmowy, od drogi, którą jedzie się razem”.

🇵🇱 Każdego dnia blisko ludzi i ich codziennych spraw. #PrzebudzeniePolaków pic.twitter.com/FzmCfNCNvo— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) May 26, 2026

Na ekranie widać rowerzystów, uczestników wydarzenia i polityka jadącego w kasku. Są też kadry z kobietami przy rowerach, grupą ludzi na trasie i planszą z napisem „Park Krajobrazowy Lasy Janowskie”. Wszystko jest jasne, słoneczne, dynamiczne i bardzo „terenowe”.

„Przebudzenie Polaków. Yeah”. Finał, który może ponieść się po sieci

Końcówka nagrania wyraźnie została pomyślana tak, by dobrze zadziałać w internecie. Po serii dynamicznych ujęć z rajdu padają słowa: „Rozmawiamy, a później działamy. Dla młodych, dla przyszłości. Taka jest Polska”.

Zgrzyt na linii Nawrocki-Kaczyński. Pałac tłumaczy decyzję prezydenta

W krótkiej formule łączy polityczny przekaz PiS o mobilizacji z formą typową dla nowoczesnych spotów wizerunkowych. Są ujęcia z drona, leśne kadry, rowery, konie, rozmowy z ludźmi i podniosła muzyka. Całość została zmontowana tak, by nie wyglądać jak zwykłe zaproszenie na rajd, lecz jak opowieść o bliskości, energii i politycznej obecności w terenie.

Na końcu filmu pojawia się logo Prawa i Sprawiedliwości. To domyka przekaz i pokazuje, że rowerowy rajd ma tu znaczenie szersze niż tylko sportowe. Jest elementem politycznej narracji o wyjściu do ludzi i rozmowie poza telewizyjnym studiem.

Poniżej galeria zdjęć: Przemysław Czarnek. Kosi, tnie i kopie czyli wiosenne prace w ogrodzie

13

Biedrzycka Expressem | 2026 05 25