Czarnek jak z trailera Netflixa. Konie, drony i „Przebudzenie Polaków”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-26 11:12

Przemysław Czarnek wrzucił do sieci film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie forma nagrania. Są ujęcia z drona, konie na zielonych łąkach, dynamiczny montaż, przybijanie piątek, polityk w kasku i hasła brzmiące jak zapowiedź nowego serialu politycznego.

Tak zmieniał się Przemysław Czarnek

i

Autor: Hojny Artur / Super Express
  • Przemysław Czarnek zaskoczył internautów, publikując w sieci niezwykły film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który wywołał falę komentarzy.
  • Nagranie, przypominające zwiastun serialu Netflixa, zawiera dynamiczne ujęcia z dronów, konie na zielonych łąkach i polityka w nietypowym wydaniu.
  • Sprawdź, dlaczego ta produkcja stała się viralem i co naprawdę kryje się za hasłem "#PrzebudzeniePolaków".

Czarnek zaprasza na rajd. Film wygląda jak polityczny zwiastun

Przemysław Czarnek opublikował na platformie X nagranie promujące rowerowy rajd w Lasach Janowskich. Wpis opatrzył krótkim hasłem: „Każdego dnia blisko ludzi i ich codziennych spraw” oraz hasztagiem #PrzebudzeniePolaków.

Sam film trwa niewiele ponad minutę, ale dzieje się w nim naprawdę sporo. Najpierw widoki z drona: zieleń, lasy, droga, rowerzyści, drewniane zabudowania i konie spacerujące po łące. Potem pojawia się sam Czarnek, w sportowym wydaniu, wśród ludzi, przy rowerach, w plenerze. Są uściski dłoni, rozmowy, przybijanie piątek i kadry, które bardziej przypominają reklamę turystyczną niż zwykłe polityczne nagranie.

W tle padają hasła o Polsce, obecności i byciu blisko ludzi. „Są miejsca, gdzie najlepiej widać, czym naprawdę jest Polska” - słyszymy w nagraniu.

„Polska to nie tylko wielkie miasta”. Czarnek stawia na lokalność

W filmie mocno wybrzmiewa przekaz, który PiS od dawna próbuje kierować poza największe miasta. Padają słowa o Janowie Lubelskim, Lasach Janowskich i codziennym kontakcie z mieszkańcami.

„Polska to nie tylko wielkie miasta, to nie tylko studia telewizyjne, to także Janów Lubelski, Lasy Janowskie, ludzie, z którymi trzeba być na co dzień” — brzmi jeden z cytatów z nagrania.

To właśnie ta fraza jest osią całego filmiku. Czarnek pokazuje się nie za mównicą, nie w studiu telewizyjnym i nie na sejmowym korytarzu, ale w lesie, na rowerze, wśród uczestników rajdu. Całość ma budować wrażenie swobody, kontaktu i energii kampanijnej, choć formalnie jest to zaproszenie na wydarzenie rowerowe.

W pewnym momencie pada też zapowiedź: „Zapraszamy na wielki rajd po Lasach Janowskich”.

Konie, rowery i hasła o odpowiedzialności. Tak wygląda polityka w wersji outdoor

Najbardziej charakterystyczny w tym nagraniu jest jednak nie sam rajd, ale jego oprawa. Montaż, muzyka, ujęcia z góry, kadry z naturą i krótkie, nośne hasła sprawiają, że film przypomina bardziej zwiastun produkcji dokumentalnej niż klasyczny partyjny spot.

„Trzeba być blisko ludzi na co dzień, nie od święta. Pozdrawiamy serdecznie z Lasów Janowskich” — mówi Czarnek w nagraniu.

Później pojawia się jeszcze bardziej podniosły ton: „Bo odpowiedzialność zaczyna się od obecności, od rozmowy, od drogi, którą jedzie się razem”.

 

Na ekranie widać rowerzystów, uczestników wydarzenia i polityka jadącego w kasku. Są też kadry z kobietami przy rowerach, grupą ludzi na trasie i planszą z napisem „Park Krajobrazowy Lasy Janowskie”. Wszystko jest jasne, słoneczne, dynamiczne i bardzo „terenowe”.

„Przebudzenie Polaków. Yeah”. Finał, który może ponieść się po sieci

Końcówka nagrania wyraźnie została pomyślana tak, by dobrze zadziałać w internecie. Po serii dynamicznych ujęć z rajdu padają słowa: „Rozmawiamy, a później działamy. Dla młodych, dla przyszłości. Taka jest Polska”.

Zgrzyt na linii Nawrocki-Kaczyński. Pałac tłumaczy decyzję prezydenta

W krótkiej formule łączy polityczny przekaz PiS o mobilizacji z formą typową dla nowoczesnych spotów wizerunkowych. Są ujęcia z drona, leśne kadry, rowery, konie, rozmowy z ludźmi i podniosła muzyka. Całość została zmontowana tak, by nie wyglądać jak zwykłe zaproszenie na rajd, lecz jak opowieść o bliskości, energii i politycznej obecności w terenie.

Na końcu filmu pojawia się logo Prawa i Sprawiedliwości. To domyka przekaz i pokazuje, że rowerowy rajd ma tu znaczenie szersze niż tylko sportowe. Jest elementem politycznej narracji o wyjściu do ludzi i rozmowie poza telewizyjnym studiem. 

Poniżej galeria zdjęć: Przemysław Czarnek. Kosi, tnie i kopie czyli wiosenne prace w ogrodzie

Polityka SE Google News
Przemysław Czarnek
Galeria zdjęć 13
Biedrzycka Expressem | 2026 05 25
Sonda
Jak oceniasz film Przemysława Czarnka promujący rajd rowerowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW CZARNEK