Kiedyś mówiono o "aniołkach Kaczyńskiego". Oto kobiety, które dziś stoją tuż obok prezesa PiS

"Aniołki Kaczyńskiego" - tak nazywano młode działaczki PiS startujące do Sejmu!

Dziś mało kto pamięta o co dokładnie chodziło z tzw. aniołkami Kaczyńskiego. Przypominamy więc, że był rok 2011, a Prawo i Sprawiedliwość chciało do siebie przekonać wyborców zachęcając ich hasłem: "Chodźcie z nami". Na plakatach i bilbordach z takim właśnie hasłem wykorzystano zdjęcie kilku młodych kobiet, które startowały wówczas ubiegały się o poselski mandat. Były to: Ilona Klejnowska, Aleksandra Jankowska, Anna Krupka, Sylwia Ługowska, Anna Schmidt, Magdalena Żuraw oraz Magdalena Wiciak.

Nie każdej z nich się poszczęściło, ale swego czasu głośno było m.in. o Ilonie Klejnowskiej, czy Sylwii Ługowskiej. Jednak zdecydowanie najgłośniejszym nazwiskiem jest Anna Krupka, która od kilku miesięcy jest wiceszefową Prawa i Sprawiedliwości! Można powiedzieć, że to ona nadal stoi przy prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Zresztą nieraz nawet dosłownie, ponieważ posłankę można dostrzec na zdjęciach właśnie tuż obok szefa.

Prezesa Jarosława Kaczyńskiego wspiera też mocno choćby posłanka PiS Dominka Chorosińska, która aktywnie działa w mediach społecznościowych i komentuje partyjne sprawy, podając dalej wypowiedzi polityków PiS. Jest więc oddana spawie!

Inną polityczką darzącą zaufaniem prezesa jest choćby Małgorzata Wassermann, która zawsze mówi o nim z dużym szacunkiem. Kilka lat temu mówiła o nim w jednym z wywiadów: - Podobają mi się w niej plany długofalowe. Jestem zafascynowana Jarosławem Kaczyńskim, bo każde jego spojrzenie i działanie jest długofalowe. Zawsze patrzy z perspektywą. Niesamowicie go za to cenię. Dlatego jestem tu, gdzie jestem.

Wśród tych, które zawsze stoją murem za Kaczyńskim jest też Olga Semeniuk-Patkowska, która często podkreśla jego zaangażowanie na rzecz Polski i Polaków. Przy prezesie można też dostrzec Monikę Pawłowską, która do PiS trafiła stosunkowo niedawno, ale jak widać na zdjęciach, śmiało może stawać w pierwszym rzędzie tych, którzy politycznie wspierają prezesa PiS.

NIŻEJ ZDJĘCIA TYCH, KTÓRE STOJĄ ZA PREZESEM KACZYŃSKIM MUREM