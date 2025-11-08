Kim jest Robert Bąkiewicz prywatnie? Niemałe zawirowania! Rozwód w tle, żona Sylwia, pięcioro dzieci

Robert Bąkiewicz jest znany od lat. Popularność przyniosły mu m.in. Marsze Niepodległości. Sam siebie przedstawia na stronie internetowej: - Działacz społeczny, stojący na czele inicjatyw promujących wartości patriotyczno-katolickie. Wieloletni organizator jednej z największych w Europie demonstracji patriotycznych: Marszu Niepodległości, Marszu Powstania Warszawskiego, Marszu Żołnierzy Wyklętych oraz manifestacji antyimigranckich. Założyciel Straży Narodowej, która stanęła w obronie kościołów na terenie całej Polski podczas tzw. „Strajku Kobiet”. Inicjator Kampanii społecznych: STOP447 oraz RozliczaMyNimeców jednoczących setki tysięcy Polaków w obronie interesu narodowego.

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Urodził się on 2 maja 1976 roku w Pruszkowie. Wychowywał w dzielnicy Gąsin. Ukończył LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Poszedł na studia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ale uczelni nie ukończył. Jego ojciec był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, w domu często mówiono o polityce.

Gdy głośno było o częściowym ułaskawieniu Bąkiewicza przez prezydenta Andrzeja Dudę, a wokół działacza zrobiło się zamieszanie (przypomnijmy, że miał on zapłacić nawiązkę na rzecz Babci Kasi) zaczęto zastanawiać się nad jego zarobkami. To wtedy w Kanale Zero Bąkiewicz wyznał: - Pomagają mi rodzice. Mieszkam w domu teściów. W którymś momencie życia postanowiłem, że nie pasuję do całej układanki. Jestem zwariowanym ideowcem, który chce coś zrobić nie dla pieniędzy.

Bąkiewicz o żonie Sylwii. Ile dzieci ma Bąkiewicz?

Co istotne, Robert Bąkiewicz wspomniał o teściach, chociaż... w 2011 roku miał się rozwieść z żoną Sylwią. Para poznała się jeszcze w młodzieńczych latach, chodzili do jednej szkoły. Oboje jednak utrzymują dobre relacje. W czasie, gdy miało dość do rozstania, mieli troje dzieci, ale dogadani są co do kwestii alimentów. Bąkiewicz tak mówi o żonie: - (...) zna moją sytuację i ustaliliśmy, że jak tylko ona się poprawi, to wtedy będę płacił. Moje niektóre błędy wynikają prawdopodobnie z nieznajomości przepisów prawa. (…) Moralnie nie mam sobie nic do zarzucenia - cytuje wypowiedź Bąkiewicza oko.press.

Co więcej, we wspomnianej rozmowie w Kanale Zero, dopytywany o rozwód mówi: - Mieszkam ze swoją żoną, mam piątkę dzieci, w tym roku mieliśmy 25 lat małżeństwa. W tym samym wywiadzie komentuje: - U katolików liczy się ślub kościelny, a nie cywilny. Są takie sytuacje w życiu kiedy naprawdę jest ciężko i nie zawsze jest słodko.

Córka Bąkiewicza dziękowała Dudzie za ułaskawienie ojca

Warto przypomnieć, że gdy Robert Bąkiewicz został częściowo uniewinniony przez prezydenta, to wówczas głos na ten temat zabrała jedna z jego starszych córek, Blanka. Dziewczyna zwraca się wprost do ówczesnego prezydenta: - Dziękuję, Panie Prezydencie, za ułaskawienie mojego Taty od haniebnego, całkowicie bezpodstawnego i bezprawnego wyroku - napisała na platformie X. Jak dodała:

Po miesiącach niepewności, bólu i bezsilności – sprawiedliwość zwyciężyła. Dziękuję w swoim imieniu, w imieniu mojej Mamy i mojego młodszego rodzeństwa, które dziś może wreszcie spokojnie zasnąć. Z wiarą, że prawda wciąż jeszcze cokolwiek znaczy. Że w tym coraz bardziej pokręconym świecie – sprawiedliwość może i musi w końcu zwyciężyć. To nie był tylko wyrok na mojego Tatę. To był wyrok na naszą rodzinę, wartości, które reprezentujemy, i miliony osób, które myślą podobnie. Ale dziś – zwyciężyła odwaga, uczciwość i wytrwałość. I choć ten rząd próbuje zniszczyć wszystko, co uczciwe, prawe i wolne – nie uda mu się nas złamać. Bo jesteśmy silniejsi niż ich kłamstwa. A prawda i dobro zawsze zwycięży. Z wielka wdzięcznością i prosto z głębi serca, Blanka Bąkiewicz – córka najodważniejszego człowieka, jakiego znam - brzmiał jej pełny wpis na X.

