Kinga Duda jest bardzo dobrze wykształcona. Wystarczy wspomnieć, że ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jedyna córka pary prezydenckiej jest też absolwentką Columbus School of Law w Waszyngtonie (LL.M.). Rodzice mogą być dumni z córki, która rozwija swoją karierę i wie, czego chce. Wiadomo, że Kinga Duda pracuje obecnie w jednej z warszawskich kancelarii i należy do zespołu specjalistów. Czym konkretnie się zajmuje? Czasem dochodził do nas pogłoski o tym, w czym specjalizuje się córka prezydenta, ale teraz wszystko jest jasne.

Na stronie kancelarii, w której składzie jest właśnie Kinga pojawił się konkretny opis jej pracy. Czego można się dowiedzieć? Że młoda prawniczka jest ekspertką od mediacji i to w sprawach związanych z IT i technologiami. Kinga Duda działa w departamencie rozwiązywania sporów i: - Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz wynikających z realizacji projektów technologicznych. Wspiera także klientów w negocjowaniu i przygotowywaniu kontraktów technologicznych, a także w ramach doradztwa przedprocesowego oraz wsparcia prawnego w zarządzaniu kontraktami technologicznymi na etapie ich realizacji oraz kończenia współpracy. Uczestniczyła w kilkudziesięciu sporach z zakresu IT, zarówno w ramach doradztwa przedprocesowego, postępowań pojednawczych, polubownych (arbitraż) jak i procesowych, w tym przed Sądem Najwyższym - czytamy o niej.

Z tak prężnie działającej córki rodzice z pewnością są dumni. Nie tylko dlatego, że Kinga poszła w ślady ojca, który także jest prawnikiem, ale też dlatego, że zajmuje się tak odpowiedzialnymi i ważnymi sprawami. Z pewnością Andrzej i Agata Dudowie mają z córki ogromną pociechę.

