Klaudia Jachira poszła do sklepu po dżinsy i wybuchła awantura!

Sprawa handlu w niedzielę od lat wzbudza olbrzymie emocje. Gdy w 2018 roku ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie było straszne zamieszanie. Jedni przyklaskiwali pomysłowi, inni twierdzili, że to złe rozwiązanie. Nowa władza zapowiada zmiany w tym zakresie, a ostatnio Polska2050 zaprezentowała projekt wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Posłowie ugrupowania zapowiedzieli, że chcą namówić do poparcia tego pomysłu wszystkich koalicjantów. Poseł Ryszard Petru wyraził nadzieję, że z PO nie będzie problemu i ocenił, że jest szansa dogadać się też z Lewicą. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana w piątek na konferencji prasowej o ten projekt podkreśliła, że będzie on przedmiotem analiz: - W ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej poświęcamy wiele uwagi na to, żeby analizować sytuację związaną z czasem pracy, długością tygodnia pracy, czy długością urlopów wypoczynkowych, bo widzimy potrzebę uporządkowania tej sytuacji. Widzimy potrzebę tego, żeby w końcu polskie standardy pracy dogoniły standardy europejskie - przyznała.

Tymczasem miniona niedziela była właśnie jedną z niedziel handlowych 2024 roku, ponieważ już od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Z tej okazji skorzystała Klaudia Jachira. Posłanka KO wybrała się na zakupy, a efektami buszowania po sklepach pochwaliła się w mediach społecznościowych. Kupiła dżinsy, w modnym tej wiosny fasonie, czyli z szerokimi nogawkami: - Ja i jeansy - nie wierzę, aż się rozdwoiłam z wrażenia😅 A do kompletu handlowa niedziela - niedługo już będzie z nami na stałe! Czuję to! 💪 - napisała zadowolona z zakupów. Niestety, w sieci zawrzało! Pod zdjęciem posłanki na X zaroiło się od komentarzy:

- Może się pani pochwalić grafikiem w które niedziele można panią zastać w Sejmie albo w biurze poselskim? (...) Ale ja nie pytam o spotkania wyborcze w trakcie kampanii, a o stały grafik obowiązujący przez całą kadencję.

- W sobotę można było kupić takie same.

- Dzisiaj jest Niedziela Palmowa, ale Pani reprezentuje inny kod kulturowy i cywilizacyjny.

- Serio? Trzeba akurat w niedzielę, i trzeba wbrew tylu głosom, żeby już zostawić je w spokoju jako niehandlowe?

- A to co, w tygodniu po pracy nie umieją ludzie iść na zakupy? Współczuję każdemu kto musi pracować w niedzielę :")

Ja i jeansy - nie wierzę, aż się rozdwoiłam z wrażenia😅 A do kompletu handlowa niedziela - niedługo już będzie z nami na stałe! Czuję to! 💪 pic.twitter.com/ZEEHgrT4bm— Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) March 24, 2024