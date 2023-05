Serio?! Niesamowite, ile lat kończy Klaudia Jachira! To jej prawdziwy wiek

Klaudia Jachira wiek

Klaudia Jachira 31 maja obchodzi urodziny. W swoim wpisie na Facebooku zdradziła, jakie jest jej - prawdopodobnie - najważniejsze życzenie. - Od rana spływają do mnie urodzinowe życzenia, ale pragnę poinformować, że chętnie je przyjmę osobiście 4 czerwca w samo południe w Warszawie. Do zobaczenia na Marszu Wolności! I oby to były moje ostatnie urodziny za Pisu! - napisała wymownie posłanka. Ile lat kończy Klaudia Jachira? Okazuje się, że posłanka jest już grubo po 30-tce. Mało kto przypuszczał, że Klaudia Jachira obchodzi 35. urodziny! Nie dość, że nie wygląda na swoje lata, to jeszcze jej charakterystyczny młodzieńczy zapał sprawia, że wszyscy postrzegają ją jako młodą dziewczynę. Wiele osób pamięta także Klaudię Jachirę z czasów jej kariery aktorskiej. Widzom najbardziej zapadły w pamięć rozpalające wyobraźnię sceny z z serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" (ZOBACZ: Rozpalająca zmysły Klaudia Jachira rozpięła fartuch i usiadła na mężczyźnie. To wideo ciągle krąży po sieci!)

Klaudia Jachira dzieci

Posłanka Koalicji Obywatelskiej niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Nie wiadomo, czy jest obecnie z kimś związana na stałe. Klaudia Jachira nie ma dzieci. Kiedyś szerzej rozpisała się na ten temat na Facebooku. - Nie mam nawet syndromu mamusi jak większość moich bezdzietnych znajomych. Ok, mam wróble za oknem i kwiatki. To jest mój max, jeżeli chodzi o opiekę. Mówią, zmieni ci się. Nie zarzekam się, ale jak "mi się zmieni", to będę się wtedy martwić - wyznała w 2019 roku. Dodała też, że " w dzisiejszym zagrożonym katastrofą klimatyczną świecie, posiadanie dzieci to egoizm". - Ziemia jest przeludniona, coraz więcej terenów będzie niezdatne do zamieszkania i raczej powinno się zachęcać ludzkość do ograniczenia prokreacji. Czy zastanawiacie się, na jaki świat sprowadzacie dzieci? Jak przyjdzie im żyć na umierającej planecie? - szokująco pytała Klaudia Jachira.

W naszej galerii prezentujemy niesamowite kadry z seksowną Klaudią Jachirą z planu serialu