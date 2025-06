Kosmiczny początek środy Donalda Tuska! Premier śledził start polskiego astonauty

Polak leci w kosmos

To historyczny moment dla Polski. Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak, który poleci w kosmos. Kilkukrotnie przesuwany start rakiety Falcon 9 został przesunięty na środę, 25 czerwca. Wcześniejsze loty zostały przekładane z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i usterek maszyny. To wydarzenie z zapartym tchem śledzą nie tylko Polacy. Oczy całego świata skierowane są na Przylądek Canaveral, gdzie rozpocznie się misja Ax-4.

Sławosz Uznański-Wiśniewski zabierze ze sobą na orbitę m.in. polskie flagi, w tym naszywkę ze skafandra Mirosława Hermaszewskiego, pamiątki po Marii Skłodowskiej-Curie, mapę z dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich"), bryłkę soli z Wieliczki i kawałek polskiego bursztynu. Na orbitę polecą też manuskrypt mazurka Fryderyka Chopina, trzy wiersze Wisławy Szymborskiej, krajka z regionalnego stroju ziemi łódzkiej z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, polskie litery (ą, ć, ę, ł itd.) wydrukowane w 3D oraz emblematy i plakat misji.

Wpis Tuska

To wiekopomne wydarzenie śledził m.in. premier Donald Tusk. Przybył on o poranku do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie na żywo transmitowany był start rakiety z Polakiem na pokładzie. - Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem… Za chwilę ostatnie odliczanie! Mam nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Sławoszu, Aleksandro - cała Polska trzyma kciuki! - napisał w wyraźnie entuzjastycznym tonie.

