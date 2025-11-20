„Kreuję się na bogatą laskę?” Marianna Schreiber odpowiada z dziurą w torebce

„Ta torebka to totalny fake. Dostałam ją, to noszę”

W relacji Marianna Schreiber tłumaczy, że komentarze o rzekomym „luksusowym życiu” są zupełnie chybione.

– A jakaś pani mi napisała, że ja się kreuję na jakąś bogatą laskę… Kurczę, z której strony? – dziwi się. – Chodzę ciągle w tych samych ciuchach, ubieram się w sieciówkach. Ta torebka to jest totalny fake. Dostałam ją, więc szanuję i fajnie mi się jej używa. Ale zobaczcie, chodzę z dziurą w torebce, totalnie.

Na nagraniu naprawdę widać ubytek w materiałach i przetarcia. Influencerka nie ukrywa, że nie ma potrzeby wyrzucać rzeczy, dopóki ich „żywot się nie skończy”.

„Noszę rzeczy, aż będzie wstyd”

Marianna dodaje, że to jej styl życia, a nie „kreowanie bogactwa”.

– To nie chodzi o to, że nie mogę sobie kupić nowej torebki. Ja po prostu noszę rzeczy aż do czasu, aż one się skończą totalnie. Aż będzie wstyd je nosić – mówi.– Dopiero kupiłam nowe, jak totalnie mi się zjechały – tłumaczy.

Kurtka za 100 zł z Zary. Na wieszaku, wytarta od perfum

Schreiber dla przykładu pokazuje też kurtkę z Zary za niecałą stówę, którą ma już około dwóch lat. Wisi na wieszaku, a wytarte od perfum ramiona i kołnierz widać na pierwszy rzut oka. Mimo to influencerka nadal w niej chodzi, bo jak podkreśla, rzeczy mają służyć, a nie robić wrażenie.

Jeden przekaz: zero lansu, pełna normalność

Cała jej relacja sprowadza się do tego, że zarzut o rzekome „obnoszenie się pieniędzmi” jest dla niej kompletnie oderwany od rzeczywistości. Jej codzienność to sieciówki, stare rzeczy, prezenty z drugiej ręki i ubrania noszone aż do ostatniego tchu i właśnie to chciała pokazać.

