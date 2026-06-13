Krzysztof Bosak świętuje urodziny! Od "Tańca z gwiazdami" do ojca czworga dzieci

Krzysztof Bosak jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcje współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego, z doświadczeniem poselskim sięgającym 2005 roku oraz kandydaturą na prezydenta w 2020 roku.

Mimo podjęcia studiów na kilku kierunkach (filozofia, ekonomia), żadnego z nich nie ukończył. W młodości był aktywny w sporcie, harcerstwie i Młodzieży Wszechpolskiej.

Z czasem jego wizerunek zmienił się na bardziej formalny (garnitur, staranna fryzura) i zyskał większą pewność siebie w publicznych wystąpieniach.

Krzysztof Bosak przeszedł niesamowitą metamorfozę na przestrzeni lat. Obecny wizerunek wice marszałka Sejmu charakteryzuje się eleganckim ubiorem, zazwyczaj doskonale skrojonym garniturem, oraz starannie ułożoną fryzurą. W przeszłości zdarzało się, że jego włosy były krótsze i mniej uporządkowane. Zmiany te są również widoczne w jego publicznych wystąpieniach, gdzie z czasem rozwinął większą pewność siebie i swobodę przed kamerami. Teraz przyciąga swoich sympatyków charyzmą

Wczesne lata i początki kariery

Krzysztof Bosak urodził się w Zielonej Górze. Jego rodzicami są Anna, z zawodu nauczycielka, oraz Ryszard, który prowadził przedsiębiorstwo poligraficzne. Ma brata Marka. W okresie młodości angażował się w sport, trenując akrobatykę sportową i windsurfing. Pełnił również funkcję instruktora żeglarstwa oraz był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Podjął studia na kilku kierunkach, w tym filozofii i ekonomii, jednak żadnego z nich nie ukończył.

W 2000 roku Krzysztof Bosak dołączył do Młodzieży Wszechpolskiej, obejmując stanowisko prezesa w 2005 roku i piastując je do końca 2006 roku. W kolejnym roku, 2001, został członkiem Ligi Polskich Rodzin, gdzie pracował jako asystent posła Macieja Giertycha. W 2005 roku, startując z list tej partii, uzyskał mandat poselski. W 2008 roku opuścił Ligę Polskich Rodzin, co wiązało się z jego czasowym wycofaniem się z aktywnej polityki.

W późniejszym okresie Krzysztof Bosak wziął udział w szóstej edycji programu „Taniec z gwiazdami” emitowanego przez stację TVN. Był również członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej, a przez pewien czas sprawował funkcję jej wiceprezesa.

Lider Konfederacji

W 2019 roku Krzysztof Bosak stał się jednym z kluczowych postaci Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a następnie federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. W 2020 roku kandydował w wyborach prezydenckich, uzyskując 1 317 380 głosów, co stanowiło 6,78% poparcia, nie przechodząc do drugiej tury. W 2022 roku objął funkcję przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji. Następnie został współprzewodniczącym partii Nowa Nadzieja, wspólnie ze Sławomirem Mentzenem. W maju 2023 roku objął prezesurę Ruchu Narodowego, zastępując na tym stanowisku Roberta Winnickiego.

Rodzina Krzysztofa Bosaka

W lutym 2020 roku Krzysztof Bosak zawarł związek małżeński z Kariną Walinowicz, która jest prawniczką, analityczką oraz koordynatorką Centrum Wolności Religijnej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Para ma czwórkę dzieci: Artura Maksymiliana urodzonego w 2020 roku, Daniela Ksawerego, który przyszedł na świat w 2022 roku i Emilię Marię urodzoną w 2023 roku. Niedawno para powitała na świecie swojego najmłodszego synka, Stefana Jerzego.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Krzysztof Bosak:

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QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak? Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Prawa i Sprawiedliwości Następne pytanie