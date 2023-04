Ksiądz chce iść do wojska! Pozazdrościł Mariannie Schreiber?

Po 13. latach wyszło na jaw, co Joanna Racewicz zrobiła z rzeczami męża Pawła. Nie każdy by się tak zachował

Ksiądz Janusz Chyła postanowił wypowiedzieć się na temat wojska. Wszystko zaczęło się od tego, że odpowiedział na pytanie jednego z internautów, czy popiera projekt obowiązkowego 16- dniowego przeszkolenia wojskowego dla każdego absolwenta szkoły i uczelni posiadającego status zdolnego do służby wojskowej. Duchowny odparł, że ta, na co inny użytkownik Twittera oburzył się, ze ksiądz i tak nie pójdzie do wojska więc nie powinien zabierać w tej sprawie głosu. Odpowiedź ks. Janusza Chyły może jednak zaskoczyć. Jak się okazuje, jest gotowy wstąpić do armii jeśli zajdzie taka potrzeba.

- W sprawie Polski i jej dobra nie zamierzam milczeć. Jestem żołnierzem rezerwy po dwóch latach służby. Gdyby była konieczność jestem do dyspozycji – odparł. - Kompania Reprezentacyjna i Centrum Zabezpieczenia Wojsk Lądowych. Łącznie 716 dni, w tym 9 miesięcy w lesie bez przepustki - napisał na Twitterze.

Czyżby ksiądz zainspirował się Marianną Schreiber, która ukończyła dobrowolne 28-dnoiową służbę? Żona polityka PiS mogła go zainspirować, bowiem mimo początkowych trudności przyznała, że pobyt w wojsku wiele wniósł do jej życia, a swoją przyszłość planuje związać z armią.

W naszej galerii poniżej możecie zobaczyć, jak pobyt w wojsku zmienił Mariannę Schreiber. Metamorfoza jest zaskakująca! Poniżej zaś możecie rozwiązać quiz dotyczący biskupów w czasach PRL. Niektóre zapomniane fakty mogą zadziwiać!

QUIZ. Biskupi z czasów PRL. Wojtyła, Wyszyński, Glemp. Zapomniane fakty Pytanie 1 z 15 Który z hierarchów został prymasem w 1948 roku? Józef Glemp Stefan Wyszyński Adam Sapieha Dalej

Kompania Reprezentacyjna i Centrum Zabezpieczenia Wojsk Lądowych. Łącznie 716 dni, w tym 9 miesięcy w lesie bez przepustki. Jeszcze jakieś pytania? https://t.co/QUh8VYd8iP— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) April 17, 2023

W sprawie Polski i jej dobra nie zamierzam milczeć. Jestem żołnierzem rezerwy po dwóch latach służby. Gdyby była konieczność jestem do dyspozycji. https://t.co/cna7iSE8G5— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) April 15, 2023