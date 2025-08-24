Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to czołowi politycy.

Kaczyński mieszka w Warszawie na Żoliborzu, a Tusk wybrał mieszka w sopockiej kamienicy.

Porównanie ich mieszkań ujawnia zaskakujące szczegóły dotyczące ich stylu życia i preferencji.

Dowiedz się, który z polityków stawia na tradycję, a który na funkcjonalność – przeczytaj cały artykuł i koniecznie obejrzyj GALERIE ze zdjęciami.

Jarosław Kaczyński nie lubi wielkich zmian i rewolucji w najbliższym otoczeniu. Niemal całe życie mieszka w tym samym domu, willi na warszawskim Żoliborzu. Budynek ma czasy świetności dawno za sobą i patrząc na niego z zewnątrz, można stwierdzić, że dawno nie był remontowany. Co ciekawe, nie jest to jedyny dom, w którym mieszkał Kaczyński. Jako dziecko wraz z bratem bliźniakiem Lechem Kaczyńskim i rodzicami: Jadwigą i Rajmundem, mieszkał także na Żoliborzu, ale przy ulicy Suzina.

Żoliborski dom Jarosława Kaczyńskiego – mieszkanie z historią

Obecnie w tym miejscu wisi tablica upamiętniająca jego brata. Dom, w którym mieszka Kaczyński, nie wyróżnia się niczym szczególnym, jest bardzo podobny do innych w tej okolicy. Jedyne, co zwraca uwagę w posiadłości i budynku, to fakt, że ogrodzenie i wejście na podwórko są obrośnięte winoroślą. Dom jest piętrowy, niegdyś na Newsweek.pl można było odszukać taki opis domu:

- Rodzinny dom Kaczyńskich to pół bliźniaka na Żoliborzu. Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. Pokój prezesa jest na parterze (...).

Czar dawnych lat – jak wygląda wnętrze willi prezesa PiS?

Trzeba się z tym zgodzić, ponieważ patrząc na zdjęcia domu Jarosława Kaczyńskiego śmiało można powiedzieć, że jest tam czar dawnych lat. W oczy wrzucają się książki, bibeloty, figurki, czyli drobiazgi dodające swoistego charakteru i domowego ciepła. Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, dom, który ma powierzchnię 150 m kw jest warty około 2 200 tys. zł, polityk ma 1/3 udziału w tej nieruchomości.

Sopockie mieszkanie Donalda Tuska – skromnie, ale z charakterem

Premier Donald Tusk obecnie najwięcej czasu spędza oczywiście w Warszawie, bo tu pracuje. Jednak pochodzi z Trójmiasta i właśnie tam ma swój dom. Gdzie i w jakim domu mieszka Tusk? To pytanie zadają sobie Polacy. Wielu z pewnością wydaje się, że premier ma wielką willę i pławi się w luksusach. Nie ma to jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Donald Tusk mieszka w dość skromnym mieszkaniu w Sopocie. Dom z zewnątrz nie wygląda imponująco, jest to dom wielorodzinny, z wysokim dachem. Wygląda skromnie, ale schludnie. O tym, jak mieszkanie wygląda w środku można się dowiedzieć z mediów społecznościowych, w których polityk czasem publikuje prywatne kadry. Stąd wiadomo, że jest ono urządzone tradycyjnie, ściany są jasne w kolorze zielonym. Kuchnia jest zwyczajna, brak w niej luksusowych mebli.

Książki, obrazy i wygodne meble – oto mieszkanie premiera w środku

Mieszkanie ma duże okna, jak przystało na stare budynki. Styl w mieszkaniu jest typowo polski. To, co rzuca się w oczy w domu Tuska, to porozwieszane na ścianach obrazki, są rysunki w mocnych kolorach, jest też mapa oprawiona w ramę. W mieszkaniu Tuska jest bardzo dużo książek! W salonie ustawione są regały, które dodają wnętrzu wyjątkowego, inteligenckiego charakteru. Tusk stawia na wygodne meble: sofę, która pomieści Tuska i jego wszystkie wnuki, a także fotel, w którym lubi przesiadywać.

Mieszkanie Donalda Tuska mieści się na parterze kamienicy i mierzy trochę ponad 60 metrów, składa się z trzech pokoi i kuchni. Małgorzata Tusk tak opisywała mieszkanie w książce "Między nami":

Mieszkanie stało puste od lat, nie było na nie chętnych. Syn zmarłej właścicielki opowiadał nam, że co roku spędzał tu całe wakacje i czuł się wspaniale, bo pomimo obskurnego otoczenia mieszkanie ma w sobie niezwykły czar. Uwielbiam to mieszkanie, mimo że nie jest słoneczne, że zimą ciągnie od piwnicy i płacimy bardzo duże rachunki za gaz, bo jest tak zimno, że grzejemy na potęgę - komentowała w książce przed laty.